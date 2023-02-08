SunExpress, arama-kurtarma ve sağlık ekiplerini deprem bölgesine en kısa sürede ulaştırmak amacı ile resmî kurumlarla koordineli olarak düzenlediği özel uçuşları da sürdürüyor. Şimdiye dek 42 özel uçuş gerçekleştirerek arama-kurtarma ve sağlık ekiplerini bölgeye taşıyan SunExpress, bu özel uçuşların dönüş seferlerinde de depremden etkilenen vatandaşların tahliyesini gerçekleştiriyor. Bu kapsamda, 3500’den fazla vatandaşın bölgeden tahliyesi sağlandı.

Ayrıca, AFAD başta olmak üzere tüm resmi yetkili kuruluşlar aracılığıyla gelen yardımların deprem bölgesine ulaştırılması amacıyla ücretsiz yurt içi kargo hizmeti vermeye devam ediyor.

Bilet değişikliği ve iptal hakkı genişletildi

SunExpress, 21 Şubat 2023 tarihine kadar olan Adana, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Malatya, Mardin, Kars, Kayseri, Samsun, Trabzon ve Van kalkışlı/varışlı tüm yurt içi ve yurt dışı uçuşlarda ücretsiz bilet değişikliği ve iptal hakkı sunuyor.

Bilet değişikliği işlemleri www.sunexpress.com web sitesinden veya mobil uygulamada yer alan “Rezervasyonlarım” adımından yapılabiliyor. Bilet iade işlemleri ise biletin satın alındığı satış kanalı üzerinden yapılabiliyor.

Ücretsiz bagaj hakkı yükseltildi

SunExpress ayrıca deprem bölgesine yaptığı uçuşlardaki yolcularına bilet tarifelerinde geçerli bagaj haklarının yanı sıra ek bagaj hakkı sağlıyor. Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Kayseri, Malatya ve Mardin kalkış ve varışlı iç ve dış hat uçuşları için 21 Şubat 2023 tarihine kadar geçerli olmak üzere bilet tarifesinde sağlanan bagaj hakkına ilaveten ek 15 kg ücretsiz bagaj hakkı sunuyor.

Daha fazla bilgi için

SunExpress, Güneş Doğan [email protected] (0242) 320 29 88

M3 Halkla İlişkiler, Serena Karamızrak [email protected] (0536) 363 76 33

SunExpress Hakkında

Türk Hava Yolları ve Lufthansa’nın eşit ortaklığında 1989 yılında Antalya’da kurulan SunExpress, havacılık sektöründeki 30 yıl üzerindeki tecrübesi ve tatil havayolu uzmanlığı ile Türkiye ile Avrupa arasında turizm elçisi görevini üstlenmiştir. 30 ülkede 175’ten fazla noktaya uçuş gerçekleştirmektedir. Avrupa’nın en genç filolarından birine sahip olan SunExpress, merkezleri Antalya, Frankfurt, İzmir ve Ankara’da bulunan 3500’den fazla çalışanı ve 67 uçaklık filosu ile her yıl 10 milyona yakın yolcu taşımaktadır. Skytrax tarafından 2022 yılında ‘Dünyanın En İyi Tatil Hava Yolu’ seçilmiştir. SunExpress ile ilgili detaylı bilgiye ve uygun fiyatlı kaliteli uçuşlara www.sunexpress.com üzerinden ulaşabilirsiniz.