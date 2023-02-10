Ayrıca, AFAD başta olmak üzere tüm resmi yetkili kuruluşlar aracılığıyla gelen 104 ton yardım malzemesini ücretsiz kargo hizmeti vererek deprem bölgesine ulaştırdı. SunExpress, arama-kurtarma ve sağlık ekiplerini deprem bölgesine en kısa sürede ulaştırmak ve vatandaşların bölgeden tahliyesi amacıyla resmî kurumlarla koordineli olarak özel uçuşlar düzenlemeyi sürdürüyor.

Bilet değişiklik ve iptal hakkını 28 Şubat’a kadar uzattı

SunExpress, bilet değişikliği ve iptal hakkını genişleterek 28 Şubat tarihine kadar uzattı. Yolcular, 5 Şubat 2023 tarihinden önce rezervasyonu yapılan ve 6 Şubat-28 Şubat 2023 tarihleri arasında olan Adana, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Malatya, Mardin, Kars, Kayseri, Samsun, Trabzon ve Van kalkışlı/varışlı tüm yurt içi ve yurt dışı uçuşlarda ücretsiz olarak bilet değişikliği yapabilecek veya uçuşlarını iptal edebilecekler.

SunExpress, 8 Şubat’ta deprem bölgesindeki iller için uçuşlarını ücretsiz hale getirdiğini açıklamıştı. Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Kayseri, Malatya ve Mardin kalkış ve varışlı tüm yurt içi uçuşlarını 13 Şubat 2023’e kadar ücretsiz gerçekleştiriyor.

Daha fazla bilgi için

SunExpress, Güneş Doğan gu[email protected] (0242) 320 29 88

M3 Halkla İlişkiler, Serena Karamızrak [email protected] (0536) 363 76 33

SunExpress Hakkında

Türk Hava Yolları ve Lufthansa’nın eşit ortaklığında 1989 yılında Antalya’da kurulan SunExpress, havacılık sektöründeki 30 yıl üzerindeki tecrübesi ve tatil havayolu uzmanlığı ile Türkiye ile Avrupa arasında turizm elçisi görevini üstlenmiştir. 30 ülkede 175’ten fazla noktaya uçuş gerçekleştirmektedir. Avrupa’nın en genç filolarından birine sahip olan SunExpress, merkezleri Antalya, Frankfurt, İzmir ve Ankara’da bulunan 3500’den fazla çalışanı ve 67 uçaklık filosu ile her yıl 10 milyona yakın yolcu taşımaktadır. Skytrax tarafından 2022 yılında ‘Dünyanın En İyi Tatil Hava Yolu’ seçilmiştir. SunExpress ile ilgili detaylı bilgiye ve uygun fiyatlı kaliteli uçuşlara www.sunexpress.com üzerinden ulaşabilirsiniz.