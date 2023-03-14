2023 yılında 12 milyondan fazla yolcu taşıyacak

2023 yazı için 26 yeni rota ile uçuş ağında rekor büyüme

2022 yılında pandemi öncesi seviyeleri aşarak yaklaşık 1,49 milyar Euro’luk gelir

Hava köprüsü ile deprem bölgesine yardımlar devam ediyor

Türk Hava Yolları ile Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress, 2022 yılında yolcu sayısı bakımından rekora imza atarak 10,7 milyon yolcu taşıdı. Hava yolunun doluluk oranı ise pandemi öncesi seviyeleri aşarak %85 olarak gerçekleşti.

2022 yılındayaklaşık 1,49 milyar Euro’luk gelir ile pandemi öncesi rakamlarını ve karlılıkta hedefini aşan SunExpress, bu yaz için Türkiye ile Avrupa arasında şimdiye kadarki en geniş uçuş ağı ile hizmet sunmayı planlıyor. 2023 yaz sezonunda uçuş ağına toplamda 26 yeni rota ekleyerek yıl sonunda 12 milyonu aşkın yolcu taşımayı hedefliyor.

Yotel'de gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan SunExpress CEO'su Max Kownatzki, “Deprem sonrası yaraların sarılmasına destek olmaya devam ettiğimiz şu günlerde Türkiye’nin hızlıca toparlanma yönündeki sarsılmaz gücüne olan inancımız her zamankinden daha da fazla. Bu toparlanmaya destek olmak adına, Türkiye’nin turizm elçisi olarak Türkiye’yi ve Türkiye turizmini yurt dışında daha da yoğun bir şekilde tanıtmaya odaklandık. Bu odağımızla ekonomi ve istihdama katkıda bulunmayı sürdüreceğiz” dedi.

Bu anlamda önümüzdeki dönemin turizm açısından çok önemli olduğunu belirten Kownatzki “Yaz dönemi için Türkiye’ye güçlü talep devam ediyor. SunExpress olarak bu talebi karşılamak amacıyla koltuk kapasitemizi %13 arttırırken, 26 yeni rota ile uçuş ağımızı genişlettik” diye konuştu.

Türkiye ile Avrupa arasında şimdiye kadarki en geniş uçuş ağı

SunExpress, 2023 yaz sezonunda eklenen 26 yeni rota ile tarihindeki en geniş uçuş ağına ulaşıyor. Skytrax Dünya Hava Yolu Ödülleri’nde “Dünyanın En İyi Tatil Hava Yolu” ödülünün sahibi olan SunExpress, Türkiye’den 30 ülkede 60 destinasyona ve 185’ten fazla rotaya aktarmasız uçuş sunarak Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden turizme değer katmaya devam ediyor.

SunExpress, 2023 yaz sezonunda Türk Rivierası için 15 yeni rota sunacak. Antalya, İzmir, Dalaman ve Bodrum-Milas havalimanlarından yapılacak uçuşlarda toplamda 58 noktaya uçuş gerçekleştirecek.

16 Anadolu kentinden Avrupa’nın 18 şehrine direkt tarifeli seferler sunan hava yolu, bu yaz Anadolu – Avrupa uçuş ağına da 11 yeni dış hat rotası ekliyor.

“60 milyon turist hedefine katkıda bulunmaya devam ediyoruz”

Türkiye'yi yılın her döneminde ziyaret edilen bir ülke haline getirmek için çalıştıklarını belirten Kownatzki, “Türkiye'nin bu yıl için 60 milyon olan turist hedefine katkıda bulunmaya devam ediyoruz. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı iş birliğiyle Türkiye'yi yurt dışında tanıtmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürmekle birlikte Türkiye’ye yönelik seyahatin yılın tamamında da teşvik edilmesine katkıda bulunuyoruz” dedi.

2023’te 60 yeni pilot adayını eğitim programına kabul edecek

SunExpress’in Çoklu Ekip Pilot Lisans Programı’na ilişkin bilgileri aktaran Kownatzki, “Sektördeki 30 yılı aşkın tecrübemizle Türk havacılığına katkı sağlamaya devam ediyoruz. Geleceğin Türk pilotlarını yetiştirmek için 2018 yılından bu yana Çoklu Ekip Pilot Lisans Programı’nı yürütüyoruz. Pandemi döneminde 117 pilot programımızı başarıyla tamamladı. Önümüzdeki beş yıl içinde, programdan mezun olduktan sonra SunExpress bünyesinde istihdam edilecek 160 pilot yetiştireceğiz. Başvuru süreci devam eden programımıza bu yıl 60 yeni pilot adayını kabul edeceğiz” dedi.

Yeni istihdam yaratmaya devam ediyor

SunExpress, büyüme planları doğrultusunda önümüzdeki dönemde kokpit, kabin, hat bakım, yer operasyonları ve genel müdürlük pozisyonları için işe alım yapacak. 2023'te 400'ün üzerinde yeni istihdam yaratılması planlanıyor.

Genç Yetenek Programı FLY ile yeni mezunlara iş olanağı

SunExpress, ilk kez 2022 yılında hayata geçirdiği Genç Yetenek Programı FLY ile havacılık sektöründe kariyer yapmayı hedefleyen yeni mezunlara iş fırsatı sunuyor. Programa katılmaya hak kazanan genç yetenekler, 2023 yılı başında SunExpress bünyesinde göreve başladı. Yeni mezunlar, kariyerlerine şirket bünyesinde devam etme olanağına da sahip olacak.

SunExpress’e “Great Place to Work” unvanı

SunExpress, Great Place To Work Enstitüsü tarafından kurum kültürü ve çalışan deneyimini ölçümlemek amacıyla çalışanlara yönelik gerçekleştirilen anonim anket sonucu “Great Place To Work” sertifikası almaya hak kazandı. Great Place to Work Enstitüsü ile gerçekleştirilen anket kapsamında şirketlerini güvenilirlik, takım ruhu, saygı, hakkaniyet ve gurur konularında değerlendiren çalışanlar, şirketlerine Great Place to Work Certified unvanını kazandırdılar.

SunExpress’in deprem bölgesine yardımları devam ediyor

SunExpress CEO'su Max Kownatzki, “Depremin yaşandığı ilk günden bu yana hava yolu olarak ilgili kuruluşlarla yakın iş birliği içerisinde hareket ediyoruz. Tüm ülkeyi yasa boğan deprem sonrasında yaptığımız yardımlara Almanya ile Türkiye arasında kurduğumuz hava köprüsü ile devam ediyoruz” dedi.

SunExpress, arama-kurtarma ve sağlık ekiplerini deprem bölgesine ulaştırmak ve vatandaşların tahliyesi amacıyla bugüne kadar toplam 435 özel uçuş gerçekleştirdi. Düzenlediği özel uçuşlarda 7.500’den fazla arama-kurtarma ve sağlık ekibini bölgeye taşıyan SunExpress, bu uçuşların dönüş seferlerinde de depremden etkilenen 18 binden fazla kişinin bölgeden tahliyesini sağladı. Hava yolu, AFAD başta olmak üzere tüm resmi yetkili kuruluşlar aracılığıyla gelen 220 tonu aşkın yardım malzemesini ücretsiz kargo hizmeti vererek deprem bölgesine ulaştırdı.

Almanya ile Türkiye arasında SunExpress öncülüğünde kurulan hava köprüsü kapsamında da, DPD, FIEGE, time:matters, CB Customs Broker GmbH ve Lufthansa Cargo iş birliğiyle yürütülen ‘Birlikte Destek Oluyoruz’ inisiyatifi ile Almanya’da toplanan 570 tondan fazla yardım malzemesi deprem bölgesine taşındı. Bölgeye toplam 1000 ton yardım malzemesi taşınması öngörülüyor. (YHM)