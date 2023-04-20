Bakırköy’ün en gözde alışveriş ve yaşam merkezi Capacity AVM, sevilen Yazar , Şair, Müzeci Sunay Akın'ı ağırlamaya hazırlanıyor.

Birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapan Capacity AVM 23 Nisan Pazar günü saat 14:00'da sevilen Yazar , Şair, Müzeci Sunay Akın söyleşi ve imza günü etkinliği ile ziyaretçilerini buluşturuyor. Şirin Sever'in moderatörlüğünde Capacity AVM havuz alanında gerçekleşecek bu keyifli söyleşi ve imza gününde tüm Capacity AVM ziyaretçileri unutulmaz bir gün yaşayacak.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi