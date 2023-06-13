Dönence Sümeyye Aydoğan kimdir? Sümeyye Aydoğan nereli, kaç yaşında? Sümeyye Aydoğan'ın oynadığı diziler neler? internet üzerinden araştırılıyor. Kanal D ekranlarına gelecek olan dizinin konusu merak ediliyor. Peki Dönence Sümeyye Aydoğan kimdir? Daha önceden hangi dizilerde rol aldı? Dönence dizisi ne zaman başlayacak? İşte tüm detaylar...

SÜMEYYE AYDOĞAN KİMDİR?



Oyuncu Sümeyye Aydoğan 1997 yılında dünyaya geldi. İlk olarak 2021'de kamera karşısına geçerek Kahraman Babam dizisinde Menekşe karakterini canlandıran Sümeyye Aydoğan daha sonra Geçen Yaz, Sadakatsiz, Duy Beni, Akif gibi çeşitli film ve dizilerde oynadı.

Okul yıllarından itibaren oyunculuğa ilgisi vardı. Aydoğan kendisini, "Oyunculuk ile yolumun kesişmesi İstanbul'a geldikten sonra şekillendi tabii ki ama ortaokul ve lise zamanlarımda da tiyatro ile hep iç içeydim. Yol beni buraya kadar getirdi. Kamera önüne ilk geçtiğimde içimden sürekli kameranın orada olduğunu unut diye tekrar ettiğimi hatırlıyorum. Heyecanımı bastırmak için de sürekli gülümsüyordum" cümleleriyle ifade ediyor.

SÜMEYYE AYDOĞAN ROL ALDIĞI FİLM VE DİZİLER:

Taçsız Prenses (Yağmur, TV Dizisi 2023)

Akif (Sinema Filmi 2022)

Duy Beni (Melisa, TV Dizisi 2022)

Sadakatsiz (Ceren, TV Dizisi 2021-2022)

Geçen Yaz (Oya, Sinema Filmi 2021)

Kahraman Babam / Kırmızı Kamyon (Menekşe, TV Dizisi 2021)