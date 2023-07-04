Trabzon'un Maçka ilçesinde bulunan, 300 metre yükseklikte kayalar oyularak inşa edilen Sümela Manastırı, Kurban Bayramı tatilinde 38 bin 252 ziyaretçiyi ağırladı.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sümela'ya rekor ziyaret" başlığıyla paylaştığı mesajında, "Tarih, kültür, doğa, spor ve medeniyet şehri Trabzon. Dokuz günlük Kurban Bayramı tatili süresince Sümela Manastırı'nı 38 bin 252 kişi ziyaret etti. Bu rakam bugüne kadar bayram tatillerinde yakalanan en yüksek rakam oldu." ifadelerine yer verdi.