İstanbullu sanat izleyicisinin gözdesi olmaya başlayan Evrim Sanat Galerisi Özlem Özdal ve
Batuhan Seyhan Suluboya Sergisi’ne ev sahipliği yapıyor.
Özlem Özdal ve Batuhan Seyhan Suluboya Sergisi’nin açılışı, 13 Mayıs 2023 Cumartesi günü
gerçekleştirildi. Sergide yer alan suluboya tekniği ile hazırlanmış eserler, açılışa katılan sanat
izleyicisinin büyük beğenisini topladı.
Suluboya Sergisi’ni, Evrim Sanat Galerisi’nde 25 Mayıs 2023 tarihine kadar ziyaret
edilebilir.
Evrim Sanat Galerisi
Adres: Göztepe Mahallesi, Bağdat Caddesi Handan Palas Apartmanı No:233 Daire: 1
Kadıköy-İstanbul
Tel.: (0533) 237 59 06
Ziyaret Saatleri: Pzt-Çrş-Perş-Cuma-Cmt 11:00-19:00
Pazar 12:00-18:00, Salı günleri ziyarete kapalıdır.