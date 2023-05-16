İstanbullu sanat izleyicisinin gözdesi olmaya başlayan Evrim Sanat Galerisi Özlem Özdal ve

Batuhan Seyhan Suluboya Sergisi’ne ev sahipliği yapıyor.

Özlem Özdal ve Batuhan Seyhan Suluboya Sergisi’nin açılışı, 13 Mayıs 2023 Cumartesi günü

gerçekleştirildi. Sergide yer alan suluboya tekniği ile hazırlanmış eserler, açılışa katılan sanat

izleyicisinin büyük beğenisini topladı.

Suluboya Sergisi’ni, Evrim Sanat Galerisi’nde 25 Mayıs 2023 tarihine kadar ziyaret

edilebilir.

Evrim Sanat Galerisi

Adres: Göztepe Mahallesi, Bağdat Caddesi Handan Palas Apartmanı No:233 Daire: 1

Kadıköy-İstanbul

Tel.: (0533) 237 59 06

Ziyaret Saatleri: Pzt-Çrş-Perş-Cuma-Cmt 11:00-19:00

Pazar 12:00-18:00, Salı günleri ziyarete kapalıdır.