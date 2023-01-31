Okuyan, araştıran bir neslin yetişmesi için gayret gösteren Sultangazi Belediyesi, kitap okuma ve ders çalışmaya yeni bir soluk getiren kitap kafelerin sayısını gün geçtikçe artırıyor. Malkoçoğlu, Uğur Mumcu, Yayla, Cumhuriyet ve Habipler Mahallelerinde yüzlerce kitap seçeneğiyle hizmet veren kitap kafelere bir yenisi daha ekleniyor.

Türk Edebiyatından Dünya Edebiyatına, tarihten sanata, bilimden felsefeye binlerce kitap seçeneği sunan Kitap Kafelerin altıncısı Gazi Mahallesi’ne yapılıyor. Ozan Kıvırcık Ali Parkına yapılan Kitap Kafe’nin kısa sürede hizmete açılması planlanıyor.

“Vatandaşımız huzur içinde kitap okusun diye”

Kitap kafelerle vatandaşların kolayca kütüphane ortamına eriştiklerinin altını çizen Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun; “Sadece gençlerimiz değil, tüm vatandaşlarımız istediği kitaba erişebilsin diye ilçemizdeki kütüphanelerin sayısını her geçen gün artırıyoruz. Tüm komşularımızın kitaplara rahatlıkla ulaşabilmesi amacıyla hayata geçirdiğimiz Kitap Kafelerimizin sayısını artırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gazi Mahallesi’ne yaptığımız Kitap Kafe ile birlikte toplam kitap kafe sayımızı 6’ya ulaştırdık. İlçemizdeki kütüphanelerin sayısını 20’ye çıkardık. İlçemize kazandırdığımız kültür merkezlerimize de kütüphaneler yaparak bu sayıyı artırıyoruz. Komşularımız yeter ki okusun. Mahalle kütüphanelerimiz, E-Kütüphanemiz, Çocuk Kütüphanemiz ve Kitap Kafelerimiz de kitapseverlerin hizmetinde. Özellikle Yarı Yıl tatilinde gençlerimizle birlikte tüm komşularımızı bekliyoruz” diye konuştu.