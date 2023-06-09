Sultangazi Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Merkezleri 2022-2023 Yılsonu Kapanış Sergisi, geniş katılımlı bir törenle açıldı. Sultangazili kadınların ürettiği el emeği göz nuru eserler ziyaretçilerin büyük beğenisini topladı.

Sultangazi Belediyesi’nin düzenlediği kurslarda eğitim alan kadınların ürettiği el emeği göz nuru eserlerin yer aldığı yılsonu sergisinin açılışı geniş katılımlı bir törenle yapıldı. Serginin açılışına Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ve eşi Tuba Dursun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Necati Tekbaş, Sultangazi Halk Eğitim Müdürü Hidayet Aydın, AK Parti Sultangazi İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu, MHP Sultangazi İlçe Başkanı Yusuf Özel, BBP Sultangazi İlçe Başkanı Yakup Yılmaz, YRP Sultangazi İlçe Başkanı Yasin Kul, Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen, meclis üyeleri, muhtarlar, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

‘İnsan her yaşta üretime katkı sağlamalı’

Açılışta konuşan Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, “7’den 70’e herkes farklı ihtiyaçları için eğitim almalıdır. Bugün annelerimizin, kadınlarımızın ürettiği ürünlerin olduğu, sevgi dolu bir ortamdayız. Bu el emeği, göz nuru ürünleri üreterek boş zamanlarını değerlendiriyorlar. Bu çok önemli, çünkü insan her yaşta üretime katkı sağlamalı. Bu güzel ortamı hazırlayan Belediye Başkanımıza ve ekibine, ayrıca katılımlarınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum.” dedi.

‘Kadınlarımız kendilerini en iyi şekilde geliştirebilmeli’

Daha sonra söz alan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “2022-2023 eğitim dönemi içerisinde başta Sultangazi Kadın Kültür Sanat ve Mesleki Eğitim Akademisi (SU-MEKAN) olmak üzere 7 ayrı merkezde sanat ve mesleki eğitimler düzenledik. Burada 97 branşta 1736 kursiyerimiz eğitim aldı. Bizim amacımız kurslarımıza katılan kadınlarımızın mutlu olması, kendilerini diledikleri alanda en iyi şekilde geliştirebilmesini sağlamaktır. Kadınlarımız için gerçekleştirdiğimiz tüm çalışmalarımızla, onlara en güzel hizmeti sunmayı amaçlıyoruz. Çünkü biz, bir işe kadının eli değerse o işin bereketli olacağını, güzel olacağını biliyoruz. Kadın, bir işi başarmak isterse mutlaka o işin hakkını verir ve başarılı olur.” diye konuştu.

‘Kadınlarımızın güçlü bir şekilde hayatın içine katılmasını sağlıyoruz’

Kadınların ürettikleri ürünleri satmaları konusunda da yardımcı olduklarını belirten Başkan Dursun, “Kadınlarımız yapmış oldukları çalışmalarla, ortaya koydukları eserlerle ürettikleri ürünleri çok değerli bir hale geliyor. Almış oldukları eğitimle üreten bir hale dönüşüyor. Üretilen bu ürünlerin satışını Sultan Kadın Sanat ve El Emeği Çarşımız’da sunduğumuz imkanlarla devam ettiriyorlar. Böylelikle kadınlarımızın başarılı birer girişimci olarak kendisinin ve ailesinin geçimine destek sağlayan ve en önemlisi hayata değer katan bireyler olması için onlara gereken tüm desteği veriyoruz. Kadınlarımız burada girişimciliği uygulayarak öğreniyor; kendiişlerini hayata geçirme konusunda daha bilgili ve daha donanımlı olma imkânına kavuşuyor. Her zaman kadınlarımızın yanında yer alacağız. Onların güçlü bir şekilde hayata katılmaları için her türlü çalışmayı yapmaya devam edeceğiz.” dedi.

‘Şehir, eğitim ve kültür alanındaki faaliyetlerle çok daha öteye gider’

Her alanda eğitimli olmanın önemine değinen Başkan Dursun, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu çalışmalarımızla Sultangazi’de eğitim, kültür ve sosyal faaliyetlerin güçlü olması için hep beraber gayret ediyoruz. Bir şehrin gelişmesi sadece imarın gelişmesi ve inşai faaliyetlerin yürütülmesiyle olmaz. Esas gelişme kültürel alanda yapacağınız faaliyetlerle olur. Eğitim alanında yapacağınız faaliyetlerle şehir çok daha öteye gider. Şehirde çok daha güzel bir gelişme olur. İnsanlar da eğitimle ve kültürle birbirine saygı duyan ve sevgiyle bakan bir hale gelir. Biz bu anlayışla Sultangazi’yi çok daha öteye götürmek istiyoruz. Ben tekrar bu süreçlerde emeği olan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. İnşallah buralardan çok daha güzel işler çıkacak.”

İlçe Milli Eğitim Müdürü Necati Tekbaş da yaptığı konuşmada; “Kadınlarımızın elinin değdiği her şey çok güzel oluyor. Kendi medeniyet değerlerimizi, Anadolu’nun hakikatlerini nesilden nesile aktarmaya çalışıyoruz. İyilikleri, güzellikleri çoğaltarak bir sonraki nesile aktarmamız gerekiyor. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim Merkezi öğrencileri, mini bir konser verdi. Daha sonra serginin açılışı gerçekleştirildi.

Sergide Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle; pastacılık, giyim üretim teknolojileri, tığ ve şiş örücülüğü, kuaförlük, resim ve sanat tasarımı, takı tasarımı, geleneksel el sanatları, çocuk gelişimi, hüsn-i hat, geri dönüşüm ürünleri, tablo tasarım ve tel kırma gibi kurslarda verilen eğitimlerde üretilen birbirinden güzel eserler yer aldı.

Sergi, 9-10-11 Haziran günlerinde saat 10.00-18.00 arası ziyarete açık olacak.