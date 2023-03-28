Çocuklar dijital dünya hakkındaki merak ettikleri her şeyi Sertaç Abi’lerine soruyor.

Sultangazi Belediyesi, Ramazan ayı boyunca çocukları birbirinden renkli etkinliklerle buluşturuyor.

Yayınladığı oyun videoları milyonlarca kez izlenen ve çocukların 'Sertaç Abisi' olmayı başaran Sertaç Güngör, 1 ay boyunca hafta sonları ‘Cami Buluşmaları’nda çocuklarla bir araya geliyor. Her hafta ilçedeki farklı bir camide çocuklarla buluşan Sertaç abi, onlarla bol bol sohbet ederken dijital dünya hakkında da bilinçlendiriyor.

Çocuklar, dijital dünya hakkındaki merak ettiklerini, kötü ve zararlı içeriklerden nasıl korunmaları gerektiğini de Sertaç Abi’lerinden öğreniyor.

Çocukların keyifli bir Ramazan geçirmesi için rengarenk etkinlikler hazırlandığını belirten Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Çocukların videolarını ilgiyle takip ettikleri Sertaç Abileri Sertaç Güngör, Ramazan boyunca yavrularımızla dijital dünyaya dair güzel bir sohbet gerçekleştiriyor. Mübarek ayın ruhuna uygun olması için camide düzenlediğimiz kardeşlik buluşmaları, çocuklarımızın yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Ayrıca yavrularımızın güzel vakit geçirmesi adına Etkinlik Çadırımızda Ramazan ayı boyunca her akşam çocuk etkinlikleri düzenlemeye devam ediyoruz” dedi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ