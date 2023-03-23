Programları; söyleşiden sohbetlere, çocuk buluşmalarından çorba ikramlarına kadar 7’den 70’e herkese hitap edecek.

Sultangazi Belediyesi, ilçe sakinlerinin Ramazan ayının manevi atmosferini yaşaması için birbirinden renkli programlar hazırladı. Sultangazi Etkinlik Alanı’na kurulan Ramazan Çadırı; sevilen isimlerle sohbet ve söyleşiden çocuk etkinliklerine, Kur-anı kerim tilavetinden ilahi dinletisine kadar bir ay boyunca birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak. Alanı ziyaret eden çocuklar için patlamış mısır, pamuk şeker gibi ikramlıklar yer alacak. Ramazan Çadırını ziyaret eden vatandaşlar, ilçede faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşlarına ait stantları da gezebilecek. Ayrıca Merkez Cami’nin önüne kitap satış standı konulacak.

Sanat Sokağı Ramazanda da Rengârenk

Sanat Sokağı’nda yer alan Sultan Kadın Sanat ve El Emeği Çarşısında el emeği göz nuru ürünler satışa çıkacak. Vatandaşlar diledikleri ürünleri inceleme ve satın alma imkânı bulacak. Etkinlik Alanı ve Sanat Sokağı’nda yer alan 2 otağ çadırı koyu sohbetlerin mekânı olacak.

Çocuklarla Cami Buluşmaları

Çocuklara Ramazan ayının maneviyatını ve ruhunu hissettirmek adına camilerde öğle namazı sonrası çocuk buluşmaları düzenlenecek. Youtuber Sertaç abi, camide çocuklarla bir araya gelecek. Sertaç abi, çocuklara dijital dünyada dikkat edilmesi gerekenleri onların seveceği bir üslupla anlatacak. Ayrıca Ramazan ayı boyunca minikler için özel olarak hazırlanan Ramazan Günlüğüm adlı kitap da hediye edilecek.

Çorba İkramı

Evlerine ya da işlerine yetişmeye çalışan vatandaşların oruçlarını açabilmeleri için toplam 62 noktada çorba ikramı yapılacak. Ayrıca ilçedeki camilerde iftar sonrası limonata ikramı gerçekleştirilecek.

Gıda kolisi

Sultangazi Belediyesi, 11 ayın Sultanı Ramazan ayı boyunca da ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli uzatmayı sürdürüyor. Temel ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu gıda kolileri ilçe genelindeki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor. Kolilerin içinde bakliyat, sıvı yağ, salça, un, şeker gibi temel ihtiyaç malzemeleri bulunuyor.

“Buruk bir Ramazan…”

Komşularını etkinlik alanına davet eden Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Deprem nedeniyle buruk bir Ramazan geçirecek olsak da ilçemizde ramazan ruhunu yaşatmak için bir dizi etkinlikler düzenledik. Her yıl ilçemizde kurduğumuz kalabalık iftar ve sahur sofralarını bu yıl deprem bölgesinde kuruyoruz. Komşularımızın Ramazan’ın manevi ruhunu hissetmesi için bir dizi etkinlik düzenledik. Ramazan çadırımızla, hoş sohbetlerin yapılacağı otağ çadırlarımızla komşularımızın iftar sonrası güzel vakit geçirmelerini sağlayacağız. Ramazan boyunca çocuklarımız için de birbirinden renkli etkinliklerimiz olacak. Ramazan ayında bütün komşularımızı etkinlik alanlarımıza davet ediyorum” dedi.