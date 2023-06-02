Bu konuda belediye sayfasında yer alan yazıda ““Gençlerimizin evrenin derinliklerine yolculuk yapması için ilçemize bir Planetaryum kazandırdık. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim Merkezi’nde bulunan ve Avrupa yakasının en güncel Planetaryumu olan tesisimizde, bugüne kadar hem ilçe içinden hem de ilçe dışından 50 binden fazla öğrencimizi ağırladık.” denildi

Okul öncesinden yetişkinlere kadar binlerce kişinin ziyaret ettiği tesisdee, uzayın derinliklerine ait sırları öğrenmek isteyen astronomi meraklılarına izletilmek üzere 8 farklı film yer alıyor.

PLANETARYUM MNEDİR?

Planetaryum veya gezegenevi, güneşin, yoıldızların, gezzegenlerin ve diğer gök cisimlerinin yapay görüntüsünün özel bir yansıtıcı yardımıyla kubbe şeklindeki tavana yansıtıldığı gösteri salonlarına verilen isimdir. Bir gezegenevinin başta gelen en büyük özelliği kubbe şeklinde ekranı ve o ekran üzerine özel araçlarla yansıtılan gökyüzü, gökcisimleri ve benzeri görüntülerdir. Uzay boşluğundaki hareketlerin gerçekçi bir şekilde simüle edilebilmesini sağlar. Kullanılan görüntüler optik ve elektro-mekanik birçok teknolojik araç kullanılarak elde edilebilir. Bu sistemler, dünyanın herhangi bir noktasından geçmişte, gelecekte veya bulunulan anda görülebilecek gökyüzünü görüntüleyebilirler. Yeni nesil dijital yansıtıcılar OpenGL ve Silicon Graphics teknolojisi sayesinde gösteri yelpazesini genişletmiş, insanin kan damarları içinde yolculuktan, Rönesans sanatçılarının eserlerine kadar çok çeşitli konularda gösteriler sunmaktadır. Bu açıdan bakıldığında çağdaş bir yıldızevi sanattan bilime her konunun sunulabildiği bir gösteri ortamıdır. Gelişmiş yansıtıcılar gece gökyüzünü canlandırmanın yanı sıra bilgisayar destekli simülasyonlarla yerden havalanma ve göktaşları arasından geçilerek Satürn’ün halkaları arasında dolaşma gibi gösteriler sunar. Bir yıldızevinde seyirciler dairesel bir düzenlemeyle oturarak kubbe şeklindeki tavanda çeşitli projeksiyonlar izlerler. Gösteriler çoğunlukla gökbilim konusunda yetkin bir kişi tarafından canlı olarak sunulur. Salonun ortasında yer alan yansıtıcı yıldızlar ve gezegenlerin görüntülerini kubbeye yansıtarak gece gökyüzünü canlandırır.