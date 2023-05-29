Sultangazi’de, Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nin ikinci turunu Recep Tayyip Erdoğan’ın kazanmasının ardından kutlamalar yapıldı. Kutlamalara katılan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Yine ve yeniden en güçlü şekilde Cumhurbaşkanımızın yanında duran Sultangazili hemşehrilerimize teşekkür ediyorum.” dedi.

Sultangazi’de, Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nin ikinci turunu Recep Tayyip Erdoğan’ın kazanmasının ardından coşkulu kutlamalar gerçekleştirildi. 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı’nda binlerce vatandaş ellerindeki bayraklar ve müzikler eşliğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zaferini kutladı. Kutlamalara Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ve eşi Tuba Dursun, AK Parti Sultangazi İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu, MHP Sultangazi İlçe Başkanı Yusuf Özel, BBP İlçe Başkanı Yakup Yılmaz, Yeniden Refah Partisi Sultangazi İlçe Başkanı Yasin Kul, HÜDA PAR Sultangazi İlçe Başkanı Halim Sivi, Belediye Başkan Yardımcıları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Kutlamalar sırasında vatandaşlar da araçlarıyla konvoy yapıp tur attı.

Kurulan platformdan vatandaşlara hitap eden Başkan Dursun, “Bu seçimde kimse kaybetmedi ama Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan kazandı. Yine ve yeniden en güçlü şekilde Cumhurbaşkanımızın yanında duran Sultangazili hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Seçim sonuçlarının Sultangazi ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum.” diye konuştu.

Konuşmasında Sultangazililere de teşekkür eder Başkan Dursun, “Sultangazi olarak vermiş olduğunuz büyük destekle Cumhurbaşkanımızı tekrar Külliye’ye gönderdiniz. Hepinizden Allah razı olsun.

Cumhur İttifakı’nın temsilcileriyle birlikte bu kutlu zaferi kutluyoruz. Cumhur İttifakı’na oy veren milyonlara ve liderlerine teşekkür ediyoruz. Biz Recep Tayyip Erdoğan’a gönül verdik ondan vazgeçmeyiz. Biz Cumhurbaşkanımızı ne olduğu belli olmayan masalara yedirmeyiz. Bugün bunu sizler gösterdiniz. İnşallah 2028 yılına kadar Cumhurbaşkanımız bu millete ve devlete hizmet etmeye devam edecek.

Sultangazi hizmetlerin en güzeline layık. Çünkü Sultangazi vatanına, milletine, devletine bağlı güzel insanların yaşadığı bir şehir. Ne mutlu bu güzel insanlarla beraberiz. Millete hizmet yolunda bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Allah’a emanet olun.” ifadelerini kullandı.

YENİGÜN HABER MERKEZİ