Sultangazi Belediyesi’nin her yıl olduğu gibi bu yıl da kurduğu modern ve hijyenik Kurban Satış Alanı’nda bayram öncesi hareketlilik sürüyor. 6 bin büyükbaş ve 12 bin küçükbaş hayvan kapasiteli alanda karantina çadırından veteriner hizmetlerine kadar her türlü imkan sunuluyor.

Sultangazi Belediyesi’nin kurduğu modern ve hijyenik Kurban Satış Alanı, vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor. 6 bin büyükbaş ve 12 bin küçükbaş hayvan kapasiteli alanda kurbanlıklar, veterinerlerin denetiminde vatandaşlara satışa sunulmaya devam ediyor.

Bayram öncesi büyük bir hareketliliğin gözlendiği alanda vatandaşların pek çok ihtiyacına da cevap veriliyor. 60 bin metrekarelik alanda, vatandaşların araçlarını rahatlıkla park edebilmelerine imkân tanıyan 30 bin metrekarelik bir otopark bulunuyor. Alanda satıcıların yemekhane, çamaşırhane, duş gibi hizmetleri alması için gerekli imkanlar da yer alıyor. Kurbanlıklar içinse bir karantina çadırı bulunuyor. Bunun yanı sıra kurban almak için gelen vatandaşlar için de kantin, mescit, tuvalet, ücretsiz Wi-fi gibi hizmetler bulunuyor. Güvenlik imkânlarının da sağlandığı alanda, vatandaşlar huzur içinde alışveriş yapabiliyor.

İstanbullulara en iyi imkânları sunmayı amaçladıklarını belirten Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Komşularımızın ve İstanbulluların hizmetine sunduğumuz modern ve hijyenik Kurban Satış Alanımız, bu yıl da çok hareketli geçiyor. Burada kurbanlıklarımız veteriner denetiminde, güvenli ve sağlıklı bir şekilde satışa sunuluyor. Alanımızda hem satıcılar hem de vatandaşlarımız için her imkânı düşündük. Kantininden mescidine, yemekhanesinden ücretsiz Wi-fi’ye kadar pek çok hizmet sunuyoruz. Henüz kurbanlığını almamış vatandaşlarımızı da alanımıza bekliyoruz.

Amacımız insanlarımızın kurban gibi bir önemli ibadeti huzur içinde, güvenli bir şekilde yerine getirmesi. İstanbul gibi büyük bir kentte, bu hizmeti yerine getirmek zor olsa da bunu en iyi şekilde gerçekleştirmek çok önemli. Biz de hem satıcılarımızın hem de vatandaşlarımızın alandaki ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak özenli bir çalışma gerçekleştirdik. Bu vesileyle kurban ibadetini yerine getiren komşularımızın kurbanlıklarını Allah kabul etsin diyorum. Tüm komşularımızın, İstanbulluların ve İslam Alemi’nin Kurban Bayramı’nı tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.” diye konuştu.