Sera Kadıgil: Milletvekili listesi değil, kaçacak delik arayanlar listesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın desteği ile DFDS’den ülke ekonomisine katkı sağlayacak yeni rota

Bayram ikramiyesi ne kadar oldu ?

Bunlar da ilginizi çekebilir

Sultangazi Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleşen etkinlik te, deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşların anasına 417 fidan dikildi. Sultangazi Belediyesi, “Orman Haftası” kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle anlamlı bir etkinlik düzenledi. Sultangazi Kent Ormanı’nda, deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşların anısına fidan dikimi gerçekleştirildi. Depremin gerçekleştiği saat olan 04.17’ye dikkat çekmek adına ormana 417 tane ağaç fidesi dikildi. Etkinliğe Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Dalkılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Necati Tekbaş, okul müdürleri, öğretmenler ile öğrenciler katıldı. Öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte fidanları toprakla buluşturdu. Dikilen fidanlara su veren öğrenciler, günün anısına bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.