Bir yıl içerisinde yapılan hizmetleri meclis üyeleriyle paylaşan Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, Sultangazi’nin hedeflerine emin adımlarla ulaştığını belirtti.

Sultangazi Belediye Meclisi Nisan ayı ikinci oturumu Belediye Meclis Başkan Vekili İmdat Kamacı başkanlığında yapıldı. Görüşmelerin ana gündem maddesi 2022 Mali Yılı Faaliyet Raporu oldu. Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, 2022 yılında ilçe genelinde hayata geçirilen, tamamlanan yatırımları ve projeleri detaylı bir sunumla meclis üyelerine anlattı. Meclisin onayına sunulan faaliyet raporu, oy çokluğu ile kabul edildi.

Göreve geldikleri günden bu yana aldıkları sorumluluğun bilinciyle hareket ettiklerinin altını çizen Başkan Dursun, yaşam alanlarını konforlu bir hale getirmek için çok çalıştıklarını söyledi. 4 yılda; altyapı, üstyapı, kültür-sanat, spor gibi birçok alanda büyük aşama kaydettiklerini de ifade eden Başkan Dursun, “Vicdani sorumluluğumuz gereği elimizdeki imkanları en iyi şekilde komşularımıza hizmet için kullanıyoruz. Ortak yaşam alanlarının daha konforlu bir hale gelmesi adına çalışıyor, Şehrin ihtiyaçları doğrultusundaki projeleri hayata geçiriyoruz” diye konuştu.

“Su Baskınlarının önüne geçtik”

Cebeci Yatay Delgi Su Kanalı’nın 2022 yılının en önemli projelerinden biri olduğunun altını çizen Başkan Dursun, “O günün maliyetiyle 110 milyon liralık bir yatırım yaptık. Bu projeyi yapmak zorundaydık. Her yağmur yağdığında her türlü tedbiri almamız, ekiplerimizle nöbet tutmamıza rağmen su baskınlarıyla karşı karşıya kalıyorduk. Artık bu projeyle birlikte gözümüz arkada kalmadan su baskınlarını önlemiş olduk” dedi.

Kentsel Dönüşümde Vatandaşlara Çağrı

Depremle birlikte bir kez daha gündeme gelen kentsel dönüşüm ile ilgili ilçede yapılanlar da detaylı olarak anlatıldı. Vatandaşlara çağrıda bulunan Başkan Dursun, “Kentsel dönüşüm, sadece belediyenin çabalarıyla olabilecek bir şey değil. 50 bin 100 bin lira için dönüşüme ikna edemediğimiz yerler var. Bir depremde her şey elinizden kayıp gidebilir. O yüzden vatandaşın gönüllü olarak bizlere yardımcı olması lazım. Cumhuriyet Mahallemizde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ işbirliği ile yaptığımız kentsel dönüşüm çalışmaları, talebin olmaması nedeniyle durdurulmuştu. Kat maliklerimizle görüşüp yeterli katılımı elde edersek çalışmalar tekrar başlayacak” dedi.

Başkan Dursun, “Donatı odaklı bir dönüşümü de ilçemizde yaygınlaştırıyoruz. Ruhsatsız yerleri yıkarak yerine park, yeşil alan, sosyal tesis gibi projeler yapıyoruz. Mülk sahiplerini mağdur etmedik, ev tahsisi gerçekleştirdik. Donatı odaklı dönüşümü İstanbul’da en iyi yapan ilçelerden bir tanesiyiz” diye belirtti.

Kültür Merkezlerinin Sayısı Artıyor

Mahallelilerin birçok ihtiyacını tek bir çatı altında giderebilecekleri Kültür Merkezlerine yenilerinin eklendiğini belirten Başkan Dursun, “ Gençlerimizin daha donanımlı yetişmeleri için mahallelerimize kültür merkezleri yapıyoruz. Bugüne kadar ilçemize 8 yeni kültür merkezi kazandırdık. Malkoçoğlu Mahallesi’ne inşa ettiğimiz Abdurrahim Karakoç Kültür Merkezi ve Uğur Mumcu Mahallesi’ne inşa ettiğimiz Şerife Bacı Kültür Merkezimizi de komşularımızın hizmetine açıyoruz” diye konuştu.

Kapalı Otopark Müjdesi

İlçeyi önemli ölçüde rahatlatacak kapalı otopark müjdelerini de veren Başkan Dursun, “ 50.Yıl Mahallemizde D Caddesi üzerinde 350 araçlık 3 Katlı Otopark ile üzerine Park, Sağlık ve Sosyal hizmet binasının yapımına kısa süre içerisinde başlayacağız. İsmetpaşa Mahallesi’ne de 166 araç kapasiteli zemin altı otopark yapacağız” diye anlattı.

İlçenin En İyi Parkı

Yapımına Başlanan Fazlı Hayırlıoğlu Cami Park ve Yeşil Alan projesinin çok fonksiyonlu özelliğiyle öne çıktığını ifade etti. Başkan Dursun, “İçerisinde yürüyüş yolu, kitap kafe, spor, piknik ve çocuk oyun alanlarının bulunduğu alan, ilçe sakinlerimizin uğrak mekanlarından biri olacak” dedi.

Sultanşehir Kültür Adası ve Sinema Tarihi Müzesi

Başkan Dursun, Sultangazi’yi sadece yurt içinde değil, yurtdışında da tanınmasını sağlayacak çok önemli bir projeden bahsetti: Belediyemizin saha şefliklerinin yer aldığı, SANKO olarak bilinen alanda toplam inşaat alanı 18 bin metrekare olan devasa bir alana Sultanşehir Kültür Adası ve Sinema Tarihi Müzesi inşa edeceğiz.

Bölgeyi hareketlendirecek, Türkiye’nin en önemli Sinema Tarihi Müzesi olacağını buradan da duyuralım. Dünyadaki örnekleri de inceleyerek en iyisini çıkarmaya çalışıyoruz. İstanbul’a gelen turistlerin güzergahı içerisine katılacak bir alan oluşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sultangazi için her alanda yepyeni projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz.” dedi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ