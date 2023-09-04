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İlçede her fırsatta eğitime destek olmayı sürdüren Sultangazi Belediyesi, 2023-2024 eğitim öğretim yılında okula yeni başlayan 12 bin 1. sınıf öğrencisinin sevincine ortak olmak amacıyla çanta ve kırtasiye seti hediye ediyor.

Sultangazi Belediyesi’nin eğitime yönelik destekleri bu yıl da artarak devam ediyor. 2023-24 eğitim öğretim döneminde okula yeni başlayan minik öğrencileri sevindirerek heyecanlarına ortak olan Sultangazi Belediyesi, 12 bin 1. sınıf öğrencisine çanta ve kırtasiye seti hediye ediyor. Ailelerin ekonomik yükünü hafifletmeyi amaçlayan Sultangazi Belediyesi, öğrencilere çanta ve beslenme çantası ile birlikte içerisinde abaküs, kalemtraş, silgi, 12’li kuru boya kalemi, güzel yazı defteri, çizgili defter, kareli defter, resim defteri, kırmızı kalem, kurşun kalem, cetvel ve kalemlik bulunan kırtasiye seti hediye ediyor.

Çanta ve kırtasiye setleri Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun’un katıldığı bir programla minik öğrencilere dağıtılacak.