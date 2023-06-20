Kurduğu modern ve hijyenik Kurban Satış Alanı’nda vatandaşları ağırlayan Sultangazi Belediyesi, birbirinden güzel ve bakımlı kurbanlıklar arasından en iyilerini En Güzel Kurban Yarışması ile seçecek. Yarışmada dereceye giren kurbanlıkların sahiplerine ödül verilecek.

Sultangazi Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da İstanbullulara hizmet eden modern ve hijyenik bir Kurban Satış Alanı kurdu. Vatandaşlara hizmet veren alanda tüm kurbanlıklar veteriner eşliğinde satılırken, bu kurbanlıklar arasından en güzel ve bakımlı olanlar için bir de En Güzel Kurban Yarışması düzenleniyor. Yarışmada dereceye girecek kurbanlıklar ise ödüllendirilecek.

Sultangazi Belediyesi En Güzel Kurban Yarışması 21 Haziran Çarşamba günü saat 16:00'da Sultangazi Belediyesi Kurban Satış Alanında yapılacak.