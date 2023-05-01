Rekorların festivali Teknofest, 6. yılında İstanbul Atatürk Havalimanında kapılarını ziyaretçilerine açtı. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi’nin Robotik ve Fen Atölyelerine yer verilen stantta; 3D yazıcı, uzaktan kumandalı yarış robotları ile labirent robotları, mikroskopla incelenebilen canlı doku hücreleri ve daha birçok bilimsel materyal ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla uluslararası bir boyut kazanan Teknofest, büyük ilgi görmeye devam ediyor. Bu yıl 6. kez kapılarını açan festivalde teknoloji, bilim, havacılık-uçuş gösterileri, sergiler, zirveler, atölyeler, teknoloji yarışmaları, ödül törenleri, sahne gösterileri ve etkinliklerle dopdolu geçiyor.

Bu yıl festival kapsamında düzenlenen Teknofest bilim sokağı atölyeleri, dikey rüzgar tüneli, planetaryum, uzay temalı çocuk parkı, simülasyon deneyim alanları, paydaş-sponsor-katılımcı stant aktiviteleri ve akrobatik smaç gösterisiyle 5 gün boyunca ziyaretçilere dopdolu bir program sunuluyor. Statik sergi alanında sergilenecek Bayraktar MİUS Kızılelma, Hürjet, Akıncı, F-16, F-4, AS-532 EuroCopter, T-38, CN-235 Casa (HVKK), CN-235 Casa, Atak – II, Hürkuş, TB-2, Ab 412, Anka, Gökbey, Beli 429 ve MMU’yu ziyaretçiler yakından inceleme fırsatı buluyor.

Sultangazi Belediyesi Standı Yoğun İlgiyle Karşılanıyor

Sultangazi Belediyesi, bilime ve teknolojiye meraklı her yaştan katılımcıya hitap eden bilim standıyla festivalde yerini aldı. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi’nin Robotik ve Fen Atölyelerine yer verilen stantta; 3D yazıcı, uzaktan kumandalı yarış robotları ile labirent robotları, mikroskopla incelenebilen canlı doku hücreleri ve daha bir çok bilimsel materyal ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Üstelik standı ziyaret eden katılımcıları roket maketi, uzay istasyonu maketi, şapka ve boyama kitabı (minikler için) hediyeleri bekliyor.

Başkan Dursun: Herkesi teknolojiyle buluşmaya ve standımıza bekliyoruz

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ise Teknofest’in Türkiye’ye yeni ufuklar açtığını belirterek, herkesi bu önemli etkinliğe davet etti. Sultangazi Belediyesi standını ziyaret eden Başkan Dursun, Türkiye’yi dünyanın sayılı ülkelerinden biri haline getiren son yıllardaki bilim ve teknoloji hamlesine katkı vermekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek, “Türkiye çok önemli bir teknoloji hamlesi başlattı. Başta savunma sanayimizin yıldızları Bayraktar TB2, Akıncı TİHA, MİUS Kızılelma, MMU gibi havacılığa dair son teknoloji ürünleri olmak üzere insanlarımız burada çok güzel gelişmelere şahit oluyor. Biz de Sultangazi Belediyesi olarak bu teknoloji hamlesine katkı vermeye devam edeceğiz. Sultangazi Belediyesi olarak bu festivalde yer almaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Standımızdaki tüm materyalleri burada bulunan gençlerle birlikte incelemeye, denemeye devam ediyoruz. Hepsi de oldukça ilgi çekici ve bilime merak uyandırıcı nitelikte. Ziyaretçilerimizin de standımızda bulunmaktan mutluluk duyduğunu gözlemliyoruz. Başta Sultangazili komşularım olmak üzere herkesi standımıza davet ediyoruz.” diye konuştu.

Selçuk Bayraktar Sultangazi Belediyesi Standında

Milli Teknoloji Hamlesi’nin öncülerinden, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da, Sultangazi Belediyesi standını ziyaret ederek, alanda bulunan gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sultangazi Belediyesi, Teknofest A5 Blok’ta yer alan standında festivalin son günü olan 1 Mayıs Pazartesi gününe kadar, 09.00 – 19.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.