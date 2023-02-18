Depremin ilk gününden bu yana tüm imkanlarıyla afet bölgelerine destek veren Sultangazi Belediyesi,
depremzedelere maddi ve manevi desteğini sürdürüyor. Evi yıkılan veya hasar gören depremzedelerin
yaşam şartlarını iyileştirmek için konteyner yaşam alanı oluşturuyor.
İlk etapta 220 konteyner ve termal çadır, 20 wc ile 10 duş kabininden oluşan Sultangazi Belediyesi
Konteyner Yaşam Alanı için öncelikle altyapı çalışmaları yapılıyor. İş makineleriyle yapılan çalışmalarla
elektrik, su, kanalizasyon altyapısının tamamlanmasının ardından yüzlerce kişinin yaşayacağı 35 dönüm
alanı kapsayacak konteyner kentin kurulumuna devam ediliyor.
Hedefimiz Yeni Bir Yaşam Alanı Kurmak
Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, alana giderek çalışmaları yakından takip etti.
Günler içerisinde çalışmaların tamamlanarak konteyner evlerin kurulacağını söyleyen Başkan Dursun,
“Sultangazi Belediyesi Konteyner Yaşam Alanını kısa süre içerisinde hayata geçiriyoruz. Amacımız sadece
konteyner ile barınma ihtiyacını sağlamak değil; sonrasında da süreci yürütmek önemli. Burada elektrik,
su, kanalizasyon altyapısını halletmek ve depremzedelerin yeme-içme sorununu da çözmek büyük önem
taşıyor. Bunlarla ilgili çalışmalarımız da devam ediyor.” diye konuştu.
YENİGÜN HABER MERKEZİ