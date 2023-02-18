Depremin ilk gününden bu yana tüm imkanlarıyla afet bölgelerine destek veren Sultangazi Belediyesi,

depremzedelere maddi ve manevi desteğini sürdürüyor. Evi yıkılan veya hasar gören depremzedelerin

yaşam şartlarını iyileştirmek için konteyner yaşam alanı oluşturuyor.

İlk etapta 220 konteyner ve termal çadır, 20 wc ile 10 duş kabininden oluşan Sultangazi Belediyesi

Konteyner Yaşam Alanı için öncelikle altyapı çalışmaları yapılıyor. İş makineleriyle yapılan çalışmalarla

elektrik, su, kanalizasyon altyapısının tamamlanmasının ardından yüzlerce kişinin yaşayacağı 35 dönüm

alanı kapsayacak konteyner kentin kurulumuna devam ediliyor.

Hedefimiz Yeni Bir Yaşam Alanı Kurmak

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, alana giderek çalışmaları yakından takip etti.

Günler içerisinde çalışmaların tamamlanarak konteyner evlerin kurulacağını söyleyen Başkan Dursun,

“Sultangazi Belediyesi Konteyner Yaşam Alanını kısa süre içerisinde hayata geçiriyoruz. Amacımız sadece

konteyner ile barınma ihtiyacını sağlamak değil; sonrasında da süreci yürütmek önemli. Burada elektrik,

su, kanalizasyon altyapısını halletmek ve depremzedelerin yeme-içme sorununu da çözmek büyük önem

taşıyor. Bunlarla ilgili çalışmalarımız da devam ediyor.” diye konuştu.

YENİGÜN HABER MERKEZİ