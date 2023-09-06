Sultanbeyli'de bir binada çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişiye ambulansta müdahale edildi. Alınan bilgiye göre, Hamidiye Mahallesi'ndeki 4 katlı bir iş yerinin depo olarak kullandığı katta yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, binanın üst katlarında oturan 2 kişiyi dışarıya çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Dumandan etkilenen iki kişiye ambulansta müdahale edilirken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Yangın, ekiplerin çalışmasıyla büyümeden söndürüldü.

Kaynak: AA