T.C.

İSTANBUL ANADOLUSULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2022/260 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/260 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :İstanbul İl, Sultanbeyli İlçe, MİMARSİNAN Mahalle/Köy, 197 Ada, 7 Parsel, 9 Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu 9 nolu bağımsız bölümün tamamı. Apartmanın 3. katında, ana giriş kapısına göre sağ taraftadır. Dairenin dış giriş kapısı çelik kapı olup, iç mekan;antre, hol, banyo-tuvalet, mutfak, biri ebeveyn banyolu 2 yatak odası, salon ve balkon olmak üzere 2+1 planında, yaklaşık 75 m2 brüt, 64 m2 net alana sahiptir. dairenin banyo ve tuvaletin taban ve duvarları seramik kaplı, antre, hol ve mutfak tabanları seramik kaplı, oda zeminleri laminat parke kaplı, oda duvarları alçı sıva saten boya, iç kapılar ahşap pres kapı, pencere doğramaları PVC, ısı cam, mutfak tezgahı üzeri mermerit altında üstünde MDF malzemeden yapılı dolaplar bulunmakta, banyoda duşa kabin, klozet ve lavabo bulunmakta, ısınması doğalgaz kombi sistem iledir. su ve elektriği bağlı çalışır vaziyettedir. daire ve apartman iyi işçilik ve malzeme kalitesinde yapılıdır. ana binanın bahçesinde çık otopark ve bodrum katında kapalı otopark bulunmaktadır. Belediye ve kamu hizmetlerinden azami derecede faydalanmaktadır. Okul ve diğer sosyal ihtiyaç alanlarına yakın ulaşımı kolay bir konumdadır.

Adresi : İstanbul İl, Sultanbeyli İlçe, Mimar Sinan Mah., Mimar Sinan Caddesi, No:152 Sultanbeyli / İSTANBUL

Yüzölçümü : 64 m2

Arsa Payı : 70000/1231660

İmar Durumu :7 parsel sayılı taşınmaz 1/1000 ölçekli 18/03/2011 tasdik tarihli Sultanbeyli Uygulama İmar Planı kapsamında Taks:0.40, Kaks:(emsal) 1.01 yapılanma şartlarında'konut Alanı'nda kalmaktadır.

Kıymeti : 1.200.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/06/2023 - 11:25

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/06/2023 - 11:25 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/07/2023 - 11:25

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/07/2023 - 11:25

10/05/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.