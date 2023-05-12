Soylu, İstanbul'da sürdürdüğü seçim çalışmaları esnasında, AKP Eyüpsultan İlçe Başkanlığı’nın düzenlediği Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması'nda yaptığı konuşmada Kılıçdaroğlu'na yönelik ağır ithamlarda bulundu.

Soylu, "Rezil, terbiyesiz, ahlaksız Kılıçdaroğlu. Bana kendi milletvekilinin kasetini, 'Ne olursun Süleyman Soylu bunu bul.' Bu milletvekilinin kasetini... Bunu söylemeyecektim ama söyleyeceğim. Biz insanlık yaptık, adamlık yaptık. Gittik Kıbrıs’ta yakaladık kasetleri aldık, sakladık ve bugüne kadar kendi milletvekilinin kaseti çıkmadı," dedi.

İçişleri Bakanı, Kılıçdaroğlu'nu FETÖ ile işbirliği yapmakla itham etti ve "Sen edepsiz bir adamsın ki FETÖ ile işbirliği yapıyorsun, insanların kasetlerini ortaya koyuyorsun. Biz namuslu insanlarız. Aile mahremiyetinin ne olduğunu biliyoruz. İnsanların aileleri yok mu? İnsanları montaj kasetlerle, insanlara birtakım şeylerle itibar suikastı yapabilecek bir anlayışı ortaya koyabiliyorsun," ifadelerini kullandı.

Soylu'nun Kılıçdaroğlu'na yönelik sözleri, seçimlere kısa bir süre kala siyasi gerginliği daha da artırdı. Soylu'nun bu tür provokatif ve hakaret dolu ifadeler kullanmasının seçim sonuçlarına nasıl bir etkisi olacağı ise merak konusu.