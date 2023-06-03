Yeni kabine ve bakanlar kurulu üyeleriyle ilgili resmi açıklamaların bu akşam yapılması beklenmektedir. Bu süreçte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın parti politikaları ve ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda kabineyi oluşturması bekleniyor. Süleyman Soylu yeniden bakan olacak mı? En çok merak edilen sorulardan bir tanesi. İşte cevaplar...

Süleyman Soylu yeniden bakan olacak mı?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yeni dönemde bakanlık görevine devam edip etmeyeceği konusu henüz netlik kazanmadı. Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde bir televizyon programında gazeteci Ercan Gürses'in "Bakanlığa devam edecek misiniz?" sorusuna, "Ben milletvekiliyim. 10 gün sonra bakanlığım sona eriyor. 7 yıl boyunca görevimi en iyi şekilde yerine getirdim. Milletvekili yemini ettiğim andan itibaren bakanlık görevim sona erer. Milletvekili olarak da bu millete hizmet etmek benim için büyük bir şereftir. Çok rahatım o konuda" şeklinde yanıtını verdi.

Ancak, yeni kabine listesi henüz açıklanmadığı için Süleyman Soylu'nun geleceği hakkında kesin bir bilgi yok. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kadrolarımızı yenileyeceğiz" açıklamasıyla birlikte gözler yeni kabineye çevrilmişti. Kabine değişikliğinin ne zaman gerçekleşeceği ve hangi isimlerin yer alacağı konusunun bu akşam netlik kazanacak.

Gazeteci Nuray Babacan'ın aktardığı kulis bilgilerine göre, Süleyman Soylu'nun yanı sıra Hulusi Akar ve Mevlüt Çavuşoğlu'nun da yeni dönemde bakan olarak görevlendirilmeyeceği iddia edilmekte. Ancak bu bilgiler henüz resmiyet kazanmadı.

Yeni kabine ve bakanlar kurulu üyeleriyle ilgili resmi açıklamaları bu akşam yapılması bekleniyor. Bu süreçte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın parti politikaları ve ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda kabineyi oluşturması beklenmekte. Süleyman Soylu'nun geleceği ve diğer bakanlık görevlerinin nasıl şekilleneceği, resmi açıklamalarla birlikte netlik kazanacak.