İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Keyifli Bir Seçim Kampanyası Yürüyor

Bence Allah'a şükür Türkiye'de geçen kampanyalara nazaran çok keyifli bir seçim kampanyası yürüyor. Güvenlik ve herkesin kendisini ifadesi açısından. Bizim kampanyamızın da istikameti iyi gidiyor. Hem TBMM'deki aritmatik tablo, Cumhur İttifakı, ortaya çıkan sonuçlar. 2. tura sayın Cumhurbaşkanımızın avantajla başlıyor olması. Seçim günü olaylarının bir önceki seçime göre yüzde 25 civarında az olması. Türkiye'de hem demokratik olgunluk, hem şenlik, hem herkesin attığı adımlara yönelik güzel ve anlamlı bir tabloyla yürüyoruz.

İktidar Her Zaman Seçimlere Avantajlı Girmez

İktidar sadece kendi yükünü değil; uluslararası konjonktürün de yükünü taşır. İktidar her zaman seçimlere avantajlı girmez. Deprem büyük bir gerçeklik, bunu hiçbir algıyla değiştiremezsiniz. 50 binin üzerinde insan hayatını kaybetti. Yüz binlerce konut yıkıldı, milyonlarca insan oradan tahliye oldu. Bu bir gerçek. Arkadaşlarıma dedim ki, "Bırakın şu sosyal medya işlerini, biz işimize odaklanalım". Yakınımdaki arkadaşlara tamamen sosyal medya kullanmayı yasakladım. Biz görevimizi yerine getireceğiz. Bunu mümkün olduğunca bütün kaymakamlarımıza, valilerimize anlattım. İnsanlar hayatı gerçek yaşıyorlar. Biz adım adım bütün köyleri dolaşıyoruz, o illerin hepsini dolaşıyoruz. Deprem bölgesinde Cumhurbaşkanımızdan, orada çalışan herkese kadar, iş olsun diye hizmet eden dahil olmak üzere herkes elinden geleni ortaya koymuştur. Burada bir millet kardeşli bayrağı dikmiştir.

YENİGÜN HABER MERKEZİ