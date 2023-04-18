Süleyman Soylu, Twitter hesabından paylaştığı mesajda şunları söyledi: "Halep, Kerkük, Musul gibi Balkanlardaki tüm şehirler, başka ülkelerdeki ama bizim medeniyet coğrafyamızın şehirleridir. Bu kardeşlik, bu gönül bağı önemlidir. Biz buralardan güç alıyoruz..."

Bakan Soylu'nun iftar programında yaptığı konuşma, Türkiye'nin tarihî ve kültürel bağlarını vurgulayan önemli bir mesaj olarak değerlendirildi. Soylu, bu tür etkinliklerin Türkiye'nin dışında yaşayan Türklerin kültür ve değerlerine sahip çıkmasını desteklediğini ve bu bağları güçlendirdiğini ifade etti.

İstanbul'da gerçekleşen Bulgaristan Türkleri Kültür ve Hizmet Derneği iftarı, Türkiye ve Bulgaristan arasındaki dostluk ve işbirliğinin önemini gösteren bir etkinlik olarak dikkat çekti. Bu tür etkinliklerin, Türkiye'nin kültürel zenginliğinin ve farklı topluluklarla kurduğu bağların önemini bir kez daha gözler önüne serdiği belirtildi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ