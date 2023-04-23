İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "#TürkiyeYüzyılı" yolunda birlik ve beraberlik içinde nice bayramlara dileklerini paylaştı. Soylu, Birlik Vakfı'nda düzenlenen etkinlikte, değerli İsmail Kahraman Ağabey ve diğer gönüldaşlarla bir araya gelerek bayramlaştı.

Bu etkinlik, ülkedeki birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirmeyi amaçlayan önemli bir organizasyon olarak görülüyor. Süleyman Soylu'nun paylaşımında, Türkiye'nin geleceği ve hedefleri doğrultusunda bu tür etkinliklerin önemine dikkat çekildi. Bayramlaşma töreninde, ülkenin yöneticileri ve vatandaşlarının bir araya gelerek dayanışma içinde olduğunu gösteren kareler paylaşıldı.

YENİGÜN HABER MERKEZİ