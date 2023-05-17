Seçim sonuçlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? sorusu üzerine Soylu, “Seçim bir hukuk meselesidir. Çünkü seçilenler, seçenler aynı zamanda onların gerçekleştireceği işler, aynı zamanda bir hukuk işlemidir. Bir taraftan demokrasi meselesidir. Bu ülkede yaşanan en huzurlu, en güvenli ve yaşanan en güzel seçim oldu.” şeklinde cevap verdi.

İçişleri Bakanı Soylu, “Vatandaş sistem değişikliği istemediğini ortaya koydu. Dedi ki, ben artık sistem değişikliği istemiyorum. Ben bu sistemden memnunum. Parlamenter Hükümet Sistemi'ni reddetti. Meclis hiç olmadığı kadar etkin ve yetkilidir.” dedi.

“TBMM tarihimizde en güçlü noktasındadır.” diyen Soylu, Millet kriz anlarında bu sistemin nasıl müdahale ettiğini, krizleri iyi yönettiğini gördü. Başbakanlık sistemi bütün sistemin kursağına oturur. Oysa Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde yürütme tek elde olduğu için istediğiniz kararları alabilme ve yönetebilme kabiliyetine sahipsiniz” açıklamasında bulundu.

Bakan Soylu, “Bu ülke antidemokratik bir ülke olsaydı ikinci tura gitmezdi. Türkiye,bütün dünyaya bir demokrasi şöleni içerisinde bir mesaj verdi. “Benim demokrasimi tartışma, milli irademi tartışma, hukukun üstünlüğünü tartışma diye.” ifadelerini kullandı.

YENİGÜN HABER MERKEZİ