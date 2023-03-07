Şükrü Ersoy, İstanbul doğumlu eski Türk milli futbolcu ve teknik direktördür. Kendisi aynı zamanda Fenerbahçe'nin eski futbolcularından biridir.

Futbolculuk kariyeri: Şükrü Ersoy, futbol kariyerine Fenerbahçe'nin genç takımında başladı. Daha sonra Vefa takımında kaleci olarak oynadıktan sonra Fenerbahçe'ye geri döndü. Kariyeri boyunca 2 İstanbul Ligi ve 2 Türkiye Ligi şampiyonluğu kazandı. Ayrıca 1954 FIFA Dünya Kupası'ndaki Almanya maçında milli takımın kalecisi olarak oynadı ve daha sonra Avusturya'nın Salzburg takımına transfer oldu.

Milli takım kariyeri: Şükrü Ersoy, milli takımlara toplamda 10 kez çağrıldı ve bu maçlardan 1'i Türkiye U-21, 1'i Türkiye B takımı ve 8'i Türkiye milli takımı formalarıyla oynadı. 1954 FIFA Dünya Kupası'nda Türkiye milli takımı kadrosunda yer aldı.

Teknik direktörlük kariyeri: Futbolculuk kariyerine son vermesinin ardından Şükrü Ersoy teknik direktör olarak çalışmaya karar verdi ve 1967-1968 sezonunda ilk antrenörlük deneyimini Balıkesirspor'da yaşadı. Fenerbahçe, Trabzonspor, Altay ve Denizlispor gibi takımları çalıştırdı.