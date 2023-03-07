Şükrü Ersoy, İstanbul doğumlu eski Türk milli futbolcu ve teknik direktördür. Kendisi aynı zamanda Fenerbahçe'nin eski futbolcularından biridir.
Futbolculuk kariyeri: Şükrü Ersoy, futbol kariyerine Fenerbahçe'nin genç takımında başladı. Daha sonra Vefa takımında kaleci olarak oynadıktan sonra Fenerbahçe'ye geri döndü. Kariyeri boyunca 2 İstanbul Ligi ve 2 Türkiye Ligi şampiyonluğu kazandı. Ayrıca 1954 FIFA Dünya Kupası'ndaki Almanya maçında milli takımın kalecisi olarak oynadı ve daha sonra Avusturya'nın Salzburg takımına transfer oldu.
Milli takım kariyeri: Şükrü Ersoy, milli takımlara toplamda 10 kez çağrıldı ve bu maçlardan 1'i Türkiye U-21, 1'i Türkiye B takımı ve 8'i Türkiye milli takımı formalarıyla oynadı. 1954 FIFA Dünya Kupası'nda Türkiye milli takımı kadrosunda yer aldı.
Teknik direktörlük kariyeri: Futbolculuk kariyerine son vermesinin ardından Şükrü Ersoy teknik direktör olarak çalışmaya karar verdi ve 1967-1968 sezonunda ilk antrenörlük deneyimini Balıkesirspor'da yaşadı. Fenerbahçe, Trabzonspor, Altay ve Denizlispor gibi takımları çalıştırdı.
|Kişisel bilgileri
|Doğum tarihi
|14 Ocak 1931 (92 yaşında)
|Doğum yeri
|İstanbul, Türkiye
|Boyu
|1,78 m
|Mevkii
|Kaleci
|Profesyonel kariyeri*
|Yıllar
|Takım
|Maç
|(Gol)
|1949-1952
|Vefa
|1952-1954
|Ankaragücü
|1954-1962
|Fenerbahçe
|1962-1964
|Red Bull Salzburg
|Millî takım kariyeri
|1950-1957
|Türkiye
|Teknik direktörlük kariyeri
|1967-1968
|Balıkesirspor
|1968-1969
|Kayseri Erciyesspor
|1969-1972
|Manisaspor
|1975
|Trabzonspor
|1977
|Denizlispor
|1978
|Denizlispor
|1979
|Fenerbahçe
|1980
|Altay