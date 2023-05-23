Adına dokuz sezonla Suits, 2011'den 2019'a kadar ABD'de sağlam bir performans sergiledi. Son zamanlarda, drama dizisi, büyük olasılıkla şu anda Meghan Markle'a sabitlenmiş olan parlak spot ışığı nedeniyle kendisini bir kez daha ilgi odağında buluyor.

Dizide acı-tatlı sona kadar kalmamış olsa da, Markle'ın Suits'teki rolü kesinlikle unutulmazdı. Sussex Düşesi'nin yer aldığı hit diziye aşina değilseniz, ter yok. Suits'e girip Meghan Markle'ın oyunculuk becerilerinin yanı sıra dizinin yetenekli ve sevimli oyuncu kadrosuna göz atmak için asla kötü bir zaman yoktur.

Dizide başrollerde Gabriel Macht ve Patrick J. Adams yer alıyor ve dokuz sezonluk çalışması boyunca Rick Hoffman, Sarah Rafferty, Gina Torres, Amanda Schull, Dulé Hill ve Katherine Heigl'den yardımcı roller de yer aldı. ABD, tek bir sezon sürmesine rağmen, 2019'da Torres'in karakterine dayanan Pearson adlı yan ürünü bile üretti.

İşte drama dizisi hakkında bilmeniz gerekenler ve nereden izleyeceğiniz!

Suits'in konusu nedir?

Rotten Tomatoes diziyi şöyle anlatıyor:

Manhattan'ın en iyi şirket avukatlarından biri (Gabriel Macht) yeni bir başarılı ortak bulmaya koyulur ve onu etkileyen tek kişiyi, zeki ama motivasyonu olmayan üniversite terkini (Patrick J. Adams) işe alır. Aslında bir avukat olmasa da, bu hukuk dahisi bir Harvard hukuk mezununun kitap zekasına ve bir dolandırıcının sokak zekasına sahip. Ancak adalete hizmet etmek ve işlerini kurtarmak için bu alışılmadık düşünürlerin her ikisinin de maskaralığa devam etmesi gerekiyor.

Suits Netflix'te var mı?

Harika haber! 22 Mayıs 2023'te Netflix, Suits dizisinin tamamının 17 Haziran Cumartesi günü yayınlanmaya başlayacağını resmi olarak duyurdu. Toplam 134 bölümden oluşan dokuz sezonun tamamı, Haziran 2023'ten itibaren Netflix'te izlenebilecek.

Suits'in 1-9. sezonları Netflix'in yanı sıra Amazon Prime Video ve Peacock'ta da izlenebilir. Dizinin bu platformlardan herhangi birinden ayrılıp ayrılmayacağı bilinmiyor (Universal tarafından üretilip dağıtıldığı için Peacock'tan ayrılması pek olası değil), ancak tüm diziyi art arda izlemek istiyorsanız yakından izleyin.

Herhangi bir kapasitede Meghan Markle ve Prens Harry'yi Netflix'te daha fazla görmek için can atıyorsanız, çiftin Harry ve Meghan belgesel dizisi şu anda yayınlanmaya hazır. Ayrıca yedi bölümlük Netflix belgesel dizisi Live to Lead'in sorumlu yapımcılığını üstlendiler. Netflix daha önce Sussex Dükü ve Düşesi ile çok yıllık bir anlaşma imzalamıştı.

17 Haziran'da geldiğinde Netflix'te Suits'i izleyecek misiniz?