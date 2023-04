Tüm sudoku çeşitleri için geçerli olan üç temel kural vardır.

Birincisi, her satırda tüm rakamlar bulunmalı ve bu rakamlar sadece birer defa yer almalıdır.İkincisi her sütunda tüm rakamlar bulunmalı ve bu rakamlar sadece birer defa yer almalıdır.Üçüncüsü ise, her bölgedeki tüm rakamlar bulunmalı ve bu rakamlar sadece birer defa yer almalıdır.

Sudoku Nasıl Oynanır?

Klasik Sudoku, 3×3 alt matrislere bölünmüş 9×9 matristen oluşur ve birden dokuza kadar olan sayıları her sütun ve satırda birer kez kullanarak kutuların içine yerleştirmeniz gerekir. Amaç, eksik sayıları tekrar etmeden bu kutulara yazmaktır. Bu oyunun bize sunduğu ve çoğu kişinin zorlayıcı bulduğu özellik de budur. Ancak sabır ve zihinsel eğitim ile oyunu çözmek zamanla kolaylaşmaktadır. Mesele sadece bol bol pratik yapabilmektir. Sudoku nasıl oynanır diye merak ediyorsanız tercih ettiğiniz aşamalara göre aşağıdaki talimatları takip edebilirsiniz.

Kolay/Başlangıç ​​Seviyesi

Bir satırda yalnızca üç sayının eksik olduğunu fark edersek o zaman bu eksik sayılar ne satırda ne de sütunda tekrar edilmeden girilmesi gereken sayılardır. Eksik sayıların hangileri olduğunu keşfettikten sonra tek yapmanız gereken her birinin gidebileceği bir konum bulmak olacaktır. Her kutuda zaten konumlanmış olan sayıyı diğer kutularda da bulmanız ve bulunduğu satırda veya sütunda tekrarlanmadığından emin olmanız gerekir. Temizlemek istediğiniz herhangi bir sayı için aynı taramaları yapabilir ve bu şekilde eksik sayıları tek tek çözebilirsiniz.

Orta ve Zor Seviye

Bu noktada biraz kafa yormak gerekecektir. Hiçbir kareye bir rakam yerleştiremiyorsak; ihtimalleri düşüneceğiz. Her bir kareye gelebilecek rakam ihtimallerini, etrafındaki diğer karelerle karşılaştırıp bir çıkış yolu arayacağız.Izgaralarda sağlanan sayılardan hangilerinin eksik olduğunu tahmin etmek için mevcut rakamların biraz azaltılması gerekir. Tablo başına iki ila üç sayı hedef alınabilir ve geri kalanı, onu çözebilmek için yeteneklerinize ve stratejilerinize bağlı olacaktır. Zor seviye durumunda ise ızgara başına yalnızca bir sayı sunulur, bu nedenle bunun bir sayı bulmacası olduğunu göz önünde bulundurarak hangi sayıyı yerleştireceğinize daha fazla önem vermeniz ve dikkat etmeniz gerekecektir. Herhangi bir kutuda hiçbir sayının tekrarlanamayacağını da unutmayın.

YENİGÜN HABER MERKEZİ