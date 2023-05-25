Ambalajlı Su Üreticileri Derneği’nin (SUDER) 12. Olağan Genel Kurulu gerçekleşti. Seçim sonunda 2 yıldır SUDER Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Hüseyin Karamehmetoğlu, bir kez daha başkan seçildi. 2025 yılına kadar SUDER’e başkanlık yapmaya devam edecek olan Karamehmetoğlu, sektörümüzün sorunlarını çözmek için güç birliği içerisinde yolumuza devam edeceğiz dedi.

Temeli 2000 yılında atılan ve günümüzde ambalajlı su sanayinin önde gelen firmalarını çatısı altında toplayan Ambalajlı Su Üreticileri Derneği’nin (SUDER), 12. Olağan Genel Kurulu, 23 Mayıs 2023 Salı günü gerçekleştirildi. SUDER’in 2021-2023 dönemi faaliyetlerinin detaylarıyla ele alındığı Genel Kurul’da, 2021 yılından bu yana SUDER Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten Hüseyin Karamehmetoğlu başkanlığındaki liste, 2025’te sona erecek iki yıllık dönem için oy birliği ile seçildi.

“SUDER, güç birliği içerisinde yoluna devam edecek”

SUDER Genel Kurulu’nda yeniden başkanlığa seçilen Hüseyin Karamehmetoğlu, yaptığı konuşmada, genel kurula katılan dernek üyesi firmalara teşekkür etti. Karamehmetoğlu, yeni dönemde artan koordinasyon ile sektöre daha yüksek fayda sağlayacaklarını söyledi.

SUDER’in yeni dönemde de Türkiye ambalajlı su sektörünün sorunlarına çözüm arayışını sürdüreceğini belirten Karamehmetoğlu, “Sektörümüzün özellikle kamu eliyle çözülmesi gereken mevzuata ilişkin sorunları var. Ancak bunlar aşılamayacak sorunlar değil. Bunun için yönetim kurulu olarak tüm üye firmalarımızı çalışmalarımızda yanımızda görmek, güç birliği içerisinde yolumuza devam etmek istiyoruz. Yeni dönemde de bir yandan kamu nezdinde sektörümüzü ilgilendiren mevzuat çalışmalarında aktif şekilde yer almaya devam ederken, bir yandan da ülkemizde sağlıklı, kaliteli, ambalajlı suların tüketimini artırmak için toplumda farkındalığın artmasına yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

“İklim değişikliğine karşı mücadelemiz, güçlenerek sürecek”

Konuşmasında dünyayı etkisi altına alan iklim değişikliğine karşı verdikleri mücadeleyi güçlendirerek sürdüreceklerini belirten Karamehmetoğlu, şu ifadeleri kullandı: “Geldiğimiz noktada dünyamızın karşı karşıya olduğu en zorlu engellerden biri haline gelen iklim değişikliği de kâğıt üzerindeki bir uyarının ötesine geçerek, somut etkileri ile günden güne karşımıza daha fazla çıkıyor. İklim değişikliği ve dolaylı etkilerini doğrudan hisseden bir sektör olarak bizler de durumun ciddiyetinin ve gerektirdiklerinin farkındayız. Vizyonumuzu ve faaliyetlerimizi şekillendirirken bu önemli unsuru her zaman göz önünde bulundurarak, kamu ve diğer paydaşlarla her türlü iş birliğine açık şekilde hareket edeceğiz.”

SUDER Yönetim Kurulu

Genel Kurulda yapılan seçimler sonrasında oluşan yeni Yönetim Kurulu, ilk toplantısında görev dağılımını da yaptı. SUDER Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

Başkan – Hüseyin Karamehmetoğlu – (Pınar Su)

Başkan Yrd. – İsmail Özdemir – (Dağdelen Su)

Sayman – Ayhan Balcı – (Saka Su)

Üye – Gizem Kartal Sükan – (Erikli & Nestle Waters)

Üye – Ediz Aksoy – (Hayat & Sırma Su)

Üye – Murat Dündar Akgün – (Damla Su)

Üye – Yaşabey Kalebaşı – (Assu)

Üye – Ş. Meriç Dayanğan – (Pürsu)

Üye – Korel Tunay – (Uludağ Premium)

Üye – Mahmut Kösemusul – (Buzdağı Su)

Üye – Mehmet Fatih Yalçınkaya – (Gürpınar Su)

SUDER Denetim Kurulu

Üye - Süleyman Kandemir – (Köksan Pet)

Üye - Muharrem Eskiyapan – (Nuhdem Plastik)

Üye - S. Emir Köylüoğlu – (Ase Plastik)

43 üye firmasıyla sektörün gelişimine destek oluyor

SUDER ve üye firmalar, toplumun ihtiyaç duyduğu kaliteli ve güvenli ambalajlı suların yeterli miktarlarda üretimlerini gerçekleştirerek en sağlıklı koşullarda tüketicilere sunmak, sektörü ve paydaşlarını geliştirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. SUDER’in bünyesinde, ambalajlı su üreticisi firmalar ve tedarikçi firmalar olmak üzere toplam 43 üye bulunuyor. Türkiye Ambalajlı Su Sektörü, 14 bin kişiye doğrudan, 80 bin kişiye de dolaylı olarak istihdam sağlıyor.

YENİGÜN HBAER MERKEZİ