TV8'nin büyük bir izleyici kitlesine sahip olan lezzet yarışması Masterchef'in 6. sezonu fenomen jürileriyle birlikte başlıyor. Bu sezonda, jüri koltuğunda yer alan isimlerden biri Mehmet Yalçınkaya olacak. Mehmet Şef, aslen Bolulu olan ve 49 yaşında olan bir şef. Özel hayatı da merak edilen Mehmet Yalçınkaya'nın 3 çocuğu bulunuyor. Bunlardan en dikkat çekeniyse sosyal danslarıyla olay yaratan kızı Sude Yalçınkaya. Peki, Sude Yalçınkaya kimdir, ne iş yapıyor ve kaç yaşında?

TV8'in büyük bir izleyici kitlesi tarafından takip edilen ve her sezonu olay olan lezzet yarışması Masterchef Türkiye, 6. sezonuyla izleyicilerin karşısına çıkıyor. Bu sezon, sert sözleri ve babacan tavrıyla tanınan Şef Mehmet Yalçınkaya, jüri koltuğundaki yerini koruyacak. Mehmet Şef, Bolu kökenli ve 49 yaşında bir şef olarak biliniyor. Reklamlarda birlikte rol aldığı ve zaman zaman kamera karşısına geçtiği Sude adında bir kızı bulunuyor. Ayrıca, aşçılığa babasının izinden giderek gönül veren Emre ve Utkan adında iki oğlu da var. Mehmet Şef evli olsa da eşi hakkında bilgi vermemekte ve fotoğraflarını paylaşmamaktadır. Bu durum bazı boşanma iddialarının ortaya atılmasına sebep olmuş olsa da, kızı Sude'nin verdiği bir röportajda "Annem ekranlarda olmayı sevmeyen birisi, bu yüzden onu göremezsiniz. O çok eğlenceli bir insandır" diyerek boşanma iddialarını çürütmüştü.

Sude Yalçınkaya Kimdir?

Ünlü şefin kızı olan Sude Yalçınkaya, sosyal medya platformlarında aktif olarak paylaşımlar yapmaktadır. Son yayınladığı dans videosuyla gündeme gelen fenomen Sude Yalçınkaya, sosyal medyada hızla tanınan bir isim haline geldi.

Sude Yalçınkaya, YouTube hesabında da düzenli olarak video paylaşımı yapmaktadır ve 148 bin takipçisi bulunmaktadır.

Sude Yalçınkaya'nın Instagram hesabı ise @sudeyaalcinkaya'dır

Mehmet Yalçınkaya kimdir?

Mehmet Yalçınkaya, 1974 yılında Bolu'da doğdu. Gastronomi ve Mutfak Koordinatörlüğü konusunda dünya genelinde deneyim sahibi olan Mehmet Şef, Fransa, İtalya, Katar, Almanya ve Yunanistan gibi farklı ülkelerde görev yapmıştır. Türkiye'de ise Bodrum ve İstanbul'da birçok otel ve restoranın mutfak şefliği görevini üstlenmiştir.

Mehmet Şef'in üç çocuğu bulunmaktadır: Sude Yalçınkaya, Emre Yalçınkaya ve Utkan Yalçınkaya.

Mesleki kariyerine 1988 yılında orta öğrenimi tamamladıktan hemen sonra başlayan Mehmet Yalçınkaya, Türkiye'nin önde gelen tesislerinde görev almıştır. 2004 yılında İstanbul Yemek Akademisi'nde insan anatomisi ve sindirim sistemi üzerine eğitim almıştır.

2005 yılında ünlü Amerikan gurme dergisi "Culinary"de Trend Chef olarak biyografisi ve spesiyalleri yayınlanmıştır. Aynı derginin internet sitesinde de spesiyalleri ve biyografisi yer almıştır.

Mehmet Yalçınkaya, 2008 yılında Almanya'nın Erfurt şehrinde düzenlenen "Ika Olimpiyade Der Köche A" kategorisinde bronz madalya alarak dünya üçüncüsü olmuştur. Bu yarışma dört yılda bir gerçekleştirilmektedir.