Akar, Port Sudan'daki vatandaşların tahliyesine devam ettiklerini ve süreci yakından takip ettiklerini vurguladı. Akar, "Bizim amacımız kazasız belasız vatandaşlarımızın emniyetli bir şekilde ülkemize tahliyesi." dedi. Uçağın hasarı hakkında sorulan bir soruya ise Akar, "İlk bilgilere göre büyük bir hasar olduğunu değerlendirmiyoruz. Buradan göndereceğimiz ekipler tarafından orada onarabileceğimizi değerlendiriyoruz. Kesin durum, gelen raporla açıklığa kavuşacak." yanıtını verdi.

Sudan'daki çatışmalar sırasında Türk vatandaşlarının tahliyesi esnasında Türk Silahlı Kuvvetlerine ait bir uçağa ateş açıldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ikinci tahliye uçağının Wadi Sayidna Havaalanı'na inişi sırasında hafif silah atışına maruz kaldığını belirtti.

Bakan Akar, uçağın emniyetli bir şekilde inişini gerçekleştirdiğini ve hiçbir yaralı veya personel zayiatının olmadığını söyledi. Ancak uçağın hasarını inceleyen bir ekip olduğunu ve duruma göre ilave lojistik desteğin sağlanıp sağlanmayacağına dair kararın verileceğini ifade etti.

Akar, Port Sudan'dan dönen bir uçağın Türk vatandaşlarını alarak döndüğünü ve diğer bir A400M tipi uçağın da oradaki vatandaşların tahliyesine yönelik faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti. Bakan, "İnşallah kazasız belasız oradan ayrılacak." diye konuştu.

Bakan Akar, gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, "Bizim amacımız kazasız belasız vatandaşlarımızın emniyetli bir şekilde ülkemize tahliyesi. Bu konuda çalışmalarımızı ilgili birimlerle sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Uçağın hasarı hakkında sorulan bir soruya ise Bakan Akar, "İlk bilgilere göre büyük bir hasar olduğunu değerlendirmiyoruz. Buradan göndereceğimiz ekipler tarafından orada onarabileceğimizi değerlendiriyoruz. Kesin durum, gelen raporla açıklığa kavuşacak." yanıtını verdi.