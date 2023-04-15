Çatışmalar, Sudan ordusu ile milis güç olan HDK arasında devam ediyor. Başkent Hartum'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında ve birçok kentte tarafların çatışmaları sürüyor. HDK, tüm askeri karargahlar kendilerine teslim edilinceye kadar çatışmaların süreceğini açıkladı.

Sudan'daki bu gelişmeler, yeni bir askeri operasyon başlatılabileceği yönündeki iddiaları güçlendirdi. Bu süreçte, Sudan Doktorlar Komitesi, ülkede yaşanan silahlı çatışmalarda 3 sivilin hayatını kaybettiğini ve 8 vatandaşın yaralandığını bildirdi. Ölen sivillerden ikisi Hartum Uluslararası Havalimanı'nda, diğeri ise Ubeyd şehrinde yaşamını yitirdi.

Kaynak:AA