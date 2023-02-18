Seçim zaferi sizin olması için ; rahat geçim de bizim hakkımız , diyerek biraz eleştiri yapalım..

Suçlu biz isek sorun yok ... Suçlu siz iseniz görevinizi yerine getirin lütfen..

Bir iş dolayısıyla Silivri Sanayi Sitesine gittim. İşimi bitirdim, restaurantı görünce yemek de yiyeyim dedim. Girdiğimde masaların dolu olduğunu gördüm, bende bir tepsi alarak tabldot yemek seçimi mi yaptım. Neler mi var menü de ...

1- Kelle paça çorbası.. 2- pilav üstü fasulye ..3 - nefis köfteli patates (sulu )..4- tatlı .. 5- Su - kola - fanta istediğin kadar ve ekmek bolca. Ödediğim para 75 TL.

Buralar da bir kelle paça söylediğin de 50 TL ödersin... Diğerlerini saymaya gerek duymuyorum.. Biraz araştırma yaptım ve sermaye 200 TL kazanç 2000TL insaf ya ! İsyan etmemek elde değil.

Bunları da Sayın Cumhurbaşkanımız mı denetlesin ? Nerede bu Belediye Başkanları nerede bu zabıtalar.

Denetleme yok, tutturmuşlar serbest piyasa bahanesini... Oy kaybedecekleri için lokantacılara dokunmuyorlar diye insanın aklından geçmiyor da değil. Bu sadece bir il'e veya ilçe'ye mahsus değil her tarafta da aynı , sanki anlaşmışlar gibi.

Sizin göreviniz vatandaşa hizmet ve haklarını korumak değil mi ?

Kardeşim ; Çanakkale - Ayvacık Belediyesi Belediye restaurantı açmış giderken orada yemek yiyoruz muhteşem hizmet ve de ucuz... Böyle bir hizmet yapılamaz mı ? Tabi ki yapılır.

Soruyorum size bu Sanayi Sitesinde şahısların restaurantı para kazanmıyor mu da ucuz veriyor.?

Neden Belediye olarak vurguncuların önüne geçilmiyor da fakir , guraba'nın iki kaşık yemeğini zehir ediyorsunuz.. İşinize gelmiyor demi ? Bunlar ince hesaplar !

Birde bunun pazar hileleri de eklenince herşey alenen ortaya çıkıyor. Nasıl mı ? Tezgahlarda ki önde görünen mis gibi diri görünen meyvelere, sebzelere aldanmayın. Onlar sağ gösterip sol vurma taktikleri.. Ön tarafa el vurmayın sakın, aldırmazlar onlar süs. Arka taraftakileri sır anca evde bakabilirsiniz.

Ya kardeşim bunlar bilgi beceri ve ahlâk konuları. Kendilerinizin bu konuda tecrübeleri yoksa , danışmanlarınız ne işe yarar. sahtekârlığa meydan vermeyin ve misilleme olarak iki üç aşevi açın bak fiyatları nasıl indiriyorlar. Pahalılıkla böyle mücadele edebilirsin. Bunlar yerel yönetimlerin işi değil mi ?

İktisat da bir terim vardır , insanların ihtiyaçları sınırsızdır. Bir şey var ki, bu ihtiyaçlara ulaşmak için vurguncu esnaf olmayacaksın.. Yazık bu ülkemize, yazık bu şanı büyük Türk milletine.

Eğer sende görev yapma arzusu varsa kibir ve kin yapmayacaksın, hataları düzeltmeye çalışacaksın engel olacaksın.

*

Kuzu postuna bürünerek halkı kazıklamak isteyenler için, Şair Mehmet Akif'in şu mısraları geliyor aklıma...

Cani geziyor dipdiri can vermede masum,

Suç başkasınındır da niçin başkası mahkum

Layüs'ele binlerce sual olsa da kurban ,

İnsan bu muammalara dehşetle nihehban !

Sevgi ve Saygılarımla.

Kalın Sağlıklı.