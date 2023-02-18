Seçim zaferi  sizin olması için ; rahat  geçim de  bizim hakkımız , diyerek biraz eleştiri yapalım..

Suçlu biz isek sorun yok ... Suçlu siz iseniz görevinizi yerine getirin lütfen..

Bir iş dolayısıyla Silivri Sanayi Sitesine gittim. İşimi  bitirdim, restaurantı görünce yemek de yiyeyim dedim. Girdiğimde  masaların dolu olduğunu gördüm, bende bir tepsi alarak tabldot yemek seçimi mi yaptım. Neler mi var menü de ... 

1- Kelle paça çorbası.. 2- pilav üstü fasulye ..3 - nefis köfteli patates (sulu )..4- tatlı .. 5- Su - kola - fanta  istediğin kadar  ve ekmek bolca. Ödediğim para 75 TL.

Buralar da bir kelle paça  söylediğin de 50 TL ödersin... Diğerlerini saymaya gerek duymuyorum.. Biraz araştırma yaptım  ve sermaye   200 TL kazanç  2000TL  insaf ya ! İsyan etmemek elde değil.

Bunları da Sayın Cumhurbaşkanımız mı denetlesin  ? Nerede bu Belediye Başkanları nerede bu zabıtalar.

Denetleme yok, tutturmuşlar serbest piyasa bahanesini... Oy kaybedecekleri için  lokantacılara dokunmuyorlar diye  insanın aklından geçmiyor da değil. Bu sadece bir il'e veya  ilçe'ye mahsus değil her tarafta da  aynı , sanki anlaşmışlar gibi.

Sizin  göreviniz vatandaşa hizmet ve haklarını korumak değil mi ?

Kardeşim ; Çanakkale - Ayvacık Belediyesi Belediye restaurantı açmış giderken orada yemek yiyoruz muhteşem hizmet ve de ucuz... Böyle bir hizmet yapılamaz mı ? Tabi ki yapılır. 

Soruyorum size bu Sanayi Sitesinde  şahısların  restaurantı  para kazanmıyor mu da ucuz veriyor.?

Neden Belediye olarak vurguncuların  önüne geçilmiyor da fakir , guraba'nın iki kaşık yemeğini zehir ediyorsunuz.. İşinize gelmiyor demi ?  Bunlar ince hesaplar !

Birde bunun pazar hileleri  de eklenince  herşey alenen ortaya çıkıyor. Nasıl mı ? Tezgahlarda ki önde görünen mis gibi diri görünen meyvelere, sebzelere aldanmayın. Onlar sağ gösterip sol vurma taktikleri.. Ön tarafa el vurmayın sakın, aldırmazlar onlar süs. Arka taraftakileri sır  anca evde bakabilirsiniz.

Ya kardeşim bunlar bilgi beceri ve ahlâk konuları. Kendilerinizin bu konuda tecrübeleri yoksa , danışmanlarınız ne işe yarar. sahtekârlığa meydan vermeyin ve misilleme olarak iki üç aşevi açın bak fiyatları nasıl indiriyorlar. Pahalılıkla böyle mücadele edebilirsin. Bunlar yerel yönetimlerin işi değil mi ?

İktisat da bir terim vardır , insanların ihtiyaçları sınırsızdır. Bir şey var ki, bu ihtiyaçlara ulaşmak için vurguncu esnaf  olmayacaksın.. Yazık bu ülkemize, yazık bu şanı büyük Türk milletine.

Eğer sende görev yapma arzusu varsa   kibir ve kin  yapmayacaksın, hataları düzeltmeye çalışacaksın engel olacaksın.

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Kuzu postuna bürünerek halkı kazıklamak  isteyenler için, Şair Mehmet Akif'in şu mısraları geliyor aklıma...

Cani geziyor dipdiri can vermede masum,

Suç başkasınındır da niçin başkası mahkum

Layüs'ele binlerce sual olsa da kurban , 

İnsan bu muammalara dehşetle nihehban !

Sevgi ve Saygılarımla.

Kalın  Sağlıklı.