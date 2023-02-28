Şubat ayını geride bırakırken bu ayın kazananı kripto paralar, kaybedenleri ise altın ve hisse senedi piyasaları oldu. Bitcoin 23.000$ üzerinde kalma çabasını sürdürüyor ve bugün 23.375$ seviyelerinde fiyatlanıyor. Ethereum da önemli bir desteğin üzerinde 1.628$ seviyelerinde fiyatlanıyor. Ethereum, Bitcoin’e nazaran daha iyi bir performans göstermeye devam ediyor.

Dün ABD’den gelen Dayanıklı Mal Siparişleri (aylık) verisinin beklentinin üstünde gelmesiyle Bitcoin’de yakaladığı yükseliş kalıcı olmadı, Coinbase’in Binance USD (BUSD) alım-satım işlemlerini durduracağı yönündeki açıklama ile geri çekilme görüldü.

Bitcoin dominansı 43,90 seviyesinde geri çekilmeler mevcut. Ethereum dominansı ise 19,4 ile yükselişte. Bugün piyasaları etkileyecek bir haber akışı olmamakla birlikte kriptoların kendi iç dinamiklerindeki haber akışları önemli olacaktır.

Gün itibariyle vadeli endekslerde yatay negatif seyir gözlemleniyor. Kripto para piyasasının toplam piyasa değeri 1,02 trilyon dolar seviyelerinde geri çekilmeler mevcut. Bugün Bitay’da günün en çok yükselenleri ise TRU, DOCK, SNX ve AGLD olarak öne çıkıyor.

BITCOIN TEKNİK ANALİZ

Bitcoin, dün kanalın alt bandını yukarı yönlü kırarak 23.900$ seviyelerine kadar yükseliş yaşadı. Kalıcılık sağlayamayarak bugün sabah saatlerinde 23.375$ seviyelerinde fiyatlanıyor.

Henüz kanalın içine dahil olamayan Bitcoin, şimdilik iki önemli seviye arasında yatay hareketlilik gösteriyor. Aşağı yönlü bir harekette ilk önemli destek olarak 23.275$ seviyesi tekrar edilebilir. Bu seviyenin kırılması 23.100$ ardından da 22.720$ seviyelerine kadar bir geri çekilmeyi beraberinde getirebilir. Yukarı yönlü bir harekette ise 23630$ ilk önemli direnç seviyesi olurken bu seviyenin kırılması ve kalıcılık sağlaması halinde 23.950$ ardından da kanalın orta bandı olan 24.450$ seviyesi karşılanabilir.

DOGE TEKNİK ANALİZ

Doge, güne %0.90’lık yükselişe başlayarak 0.08214$ seviyelerinde fiyatlanıyor. Uzun süredir simetrik üçgen formasyonunda olan Doge için yükselişin devamında ilk olarak 50 günlük ortalama seviyesi olan 0.08600$ ardından da 0.08888$ seviyelerini test etmesi beklenebilir. Bu seviyeleri kırması halinde oldukça önemli bir direnç olan 0.09510$ seviyesine kadar bir yükseliş beklenebilir. Aşağı yönlü bir harekette ise 200 günlük hareketli ortalama olan 0.07863$ önemli bir destek seviyesi olurken bu seviyeye tutunamaması halinde 0.07232$ seviyelerine kadar bir geri çekilmeyi beraberinde getirebilir.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi