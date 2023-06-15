Hayatın sürdürülebilmesindeki en önemli temel besinlerden biri olan suyun aşırı miktarda tüketilmesi hiperhidrasyona (su zehirlenmesi) neden olmaktadır. Peki, su zehirlenmesi nedir? Belirtileri nelerdir? Tüm bu bilgiler haberimizde...

Su Zehirlenmesi Nedir?

aşırı su tüketmemiz sonucu vücudumuzda bulunan elektrolitlerin dengesinin bozularak, beyin fonksiyonlarında hasarların meydana gelmesi şeklinde ortaya çıkmaktadır. Su zehirlenmesi, kandaki sodyum konsantrasyonunun aşırı su tüketimi nedeniyle azaldığı bir durumdur.

Su Zehirlenmesi Belirtileri Nelerdir?

-En yaygın belirtisi bulantıdır. Kişi kusacak gibi hissetmektedir çünkü midesi aşırı miktarda su tutmaktadır.

-Yorgunluk ve gerginlik

-Kaslarda kramp ve ağrı

-Konuşma bozukluğu

-Vücutta ödem

-Kalp ritminde düzensizlik

-Zihin bulanıklığı

Not: Bu belirtilerden biri ya da birkaçı görüldüğünde mutlaka doktorunuza başvurunuz.