Suyun Cildimiz İçin Faydaları

-Yüz bölgesindeki ödemin atılmasına yardımcı olur.

-Hassas ciltleri rahatlatır ve gözenekleri açar.

-Cildin nemi korumasına yardımcı olur ve bu da cildin elastikiyetini artırır. Cilt ne kadar elastik olursa o kadar az kırışır.

-Deri altındaki hücreleri yeniler ve yüzün kırışmasını engeller.

-Hassas ciltlerin çevresel faktörlerden etkilenmesini engeller.

-Su, toksinlerin ciltten atılmasına ve gözeneklerin küçülmesine yardımcı olarak gözeneklere dolan sebumu azaltır, yani sivilce oluşumunun da önüne geçer.

-Su içmek, sedef hastalığı ve egzama hatta güneş yanığı gibi çeşitli cilt sorunlarıyla savaşmaya da yardımcı olur.

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