Street Fighter 6 Karakterleri kimler? Atari salonlarından beri en sevilen sokak dövüşü oyunu Street Fighter, 6. oyun ile geldi. Peki Street Fighter 6 oyuncuları kimler? İşte Street Fighter 6 Oyun İncelemesi

Street Fighter 6 Karakterleri ve Oyun İncelemesi

Atari salonlarından beri en sevilen sokak dövüşü oyunu Street Fighter, 6. oyun ile geldi. Peki Street Fighter 6 oyuncuları kimler? 2016 yılında piyasaya sürülen Street Fighter 5 sonrasında en yeni Street Fighter karşınızda. PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC platformlarında oynanabilen oyunun karakterlerine göz atacağız. Sonrasında da oyun hakkındaki incelmeleri sizinle paylaşacağız.

Street Fighter 6 Karakterleri kimler?

Capcom, Street Fighter 6 kadrosunun 18 karakterle başladığını onayladı. Serideki eski oyunlara baktığımızda, Street Fighter 4 25 karakterle piyasaya çıktı, ancak zayıflayan Street Fighter 5 ilk gününde yalnızca 16 karaktere sahipti. Capcom, Street Fighter 6 kadrosuyla geçmişteki hatalarından ders alıyor gibi görünüyor ve size hayranların favorilerini, yenilenen karakterleri ve yepyeni dövüşçüleri bir arada sunuyor. Street Fighter 6'nın çıkış tarihi Haziran 2023 olarak belirlendi. Street Fighter 6 gösterisinde Capcom, dört karakter, bir yeni dövüşçü ve üç geri dönen dövüşçü içeren Year 1 Character Pass'i duyurdu. Street Fighter 6'nın kadrosu lansmanda 18 karakterden oluşuyordu.

Street Fighter 6 Oyun Karakterleri kimler?

Ryu

Chun Li

Luke

Jamie

Guile

Juri

Kimberly

Ken

E Honda

Blanka

Dhalsim

Dee Jay

Manon

Marisa

Zangief

Lily

Cammy

JP

Ryu'nun dünyanın en güçlü düşmanlarıyla savaşma arayışı Street Fighter 6'da henüz bitmedi. Street Fighter Twitter hesabına göre Ryu, daha güçlü bir dövüşçü olmayı öğrendiği için yolculuğunun bittiğine inanmıyor. Geleneksel gi'si, ustası Gouken tarafından giyilene benzer bir kasaya (Budistler tarafından giyilen cübbe) ile değiştirildi. Shadaloo'nun terör saltanatı resmen sona erdiğinde Chun Li, ICPO ajanı olarak görevinden ayrılmaya karar verir. Bunun yerine Chun Li, günlük iş olarak kung fu dersleri veriyor ve bu da onu yerel topluluğun değerli bir üyesi yapıyor. Ayrıca Street Fighter 5'teki Kara Ay Olayı'nın kurbanlarından biri olan Li-Fen ile ilgilenerek vakit geçiriyor. Luke'un Street Fighter 5'teki kısa tanıtımı, neden orduya katılmak istediğini açıklıyor. Babası bir terör saldırısı sırasında sivilleri korumak için kendini feda etti ve Luke'un kendisi gibi olmak için Özel Kuvvetlere katılmasına neden oldu. Guile ile yaptığı konuşmanın ardından Luke, yeni bir şey denemek istediği için ordudan ayrılmaya karar verir. Street Fighter 6'da, özel bir askeri şirket için müteahhit rolünü üstleniyor. Jamie, Street Fighter serisi için bir ilk olan Sarhoş Yumruk dövüş stilini kullanıyor. Jamie sürahisinden yudumlarken yeni özel hareketler kazanıyor ve bazı saldırıları için ek seçenekler elde ediyor. Street Fighter 3'teki iki popüler karakter olan Yun ve Yang'dan büyük ölçüde esinlenmiştir. Jamie'nin hareketleri, büyük ölçüde ikizlerin öngörülemeyen breakdans stillerini şimşek hızındaki bazı yetenekleriyle karıştıran saldırılarından ödünç almış gibi görünüyor. Street Fighter aile babası Guile, Shadaloo'yu yendikten ve sonunda Charlie'nin intikamını aldıktan sonra Street Fighter 6'ya geri döner. Guile, bu kez mavi bir tulum giyen ABD Hava Kuvvetlerinin bir üyesi olmaya devam ediyor. Street Fighter 5'te Luke'a kısa bir süre akıl hocalığı yaptı, bu yüzden Luke yeni kariyer yolunu izlediğine göre karakterin tekrar etkileşime girmesini bekliyoruz.

Street Fighter 6 Oyun İncelemesi

Pek çok yönden, tatmin edici savaş akışı ve üstlenilecek bir dizi güzel arena ile seleflerinin güçlü yanlarını geliştiriyor. Street Fighter IV'ten beri olduğu gibi her şey 3D olarak sunulsa da döngü devam ediyor. 2B bir düzleme yerleştirin, tüm oyun hayranlarının beklediği, alan kontrolü için rekabet etmesini veya rakibinizi bir kombo ile vurmak için bir köşeye sıkıştırmasını sağlayın. Yıllardır Street Fighter oynamadıysanız, yine de oyuna girip kendinizi evinizde hissedebilirsiniz. Ayrıca, altısı seride yeni olan on sekiz karakterle birlikte, ustalaşması gereken dövüşçü sıkıntısı yok. En büyük değişiklik, Street Fighter'ın savaş değiştirici güç göstergeleri serisinin en sonuncusu olan yeni Drive System'dir. Bu yığınları çeşitli efektler üzerinde 'harcayabileceksiniz' – SF5'in V-Reverse'ine benzer şekilde Drive Reverse, düşman saldırılarını kırabilir, kombolarını bozabilir ve size biraz nefes alma alanı sağlayabilir. Drive Rush, başka türlü birleştirilemeyecek saldırıları ve komboları birleştirerek ileri atılmanıza olanak tanır. Hepsinden iyisi, kendinize ait daha da güçlü saldırılar sağlamak için gelen üç adede kadar saldırıyı yok eden ve potansiyel olarak zorlu bir maçın gidişatını değiştiren Drive Impact'tir.

Street Fighter 6 Drive Impact

Drive Impact'in tek gerçek karşılığı kendinizinkidir, bu da siz rakibinizin hareketlerini okumaya çalışırken veya onları Drive Impact'i size karşı kullanmaya teşvik ederken SF6'yı şaşırtıcı derecede psikolojik hale getirir. Genel olarak, Capcom'un bu seride şimdiye kadar tanıttığı en iyi sistemlerden biri ve parlak renklerin yanı sıra, aynı zamanda en çarpıcı sistemlerden biri. Diğer iyileştirmeler, çeşitli giriş yöntemleri sayesinde sabitlenen, yukarıda belirtilen kontrol inceliklerini içerir. Sadelik tutkunları için, hayranların beklediği tüm hassasiyeti ve karmaşıklığı sağlayan ağır-orta-hafif tekmeler ve yumruklarla geleneksel altı düğmeli Street Fighter yaklaşımı var. Ancak bu karmaşıklık tek başına yeni gelenleri korkutmakla suçlandı, bu nedenle Capcom 'Modern' bir düzen getirdi. Omuz düğmelerine eşlenen atışlar, asistler, Drive Impacts ve Drive Parries ile yönlü girişlerle eşleştirilmiş tek bir düğmeye atanan özel hareketlerle, denetleyici oyunu için tartışmasız daha uygundur. Geri dönen oyuncular için, bu sadeleştirilmiş yaklaşım, özellikle en sevdiğiniz karakterlerin kombinasyonlarını ezberlemek için yıllarınızı harcadıysanız, oldukça tuhaf gelebilir, ancak oyunu daha erişilebilir hale getirmek için harikalar yaratır. Capcom ayrıca, akıllıca, her oyun tarzını kullanan oyuncuları ayırmaz - ekranda rakiplerin hangi kontrol şemasını kullandığını gösteren işaretler vardır, ancak geri kalanı SF6 sistemindeki ustalığa bağlıdır. Ek eşitlikçiliğe sahip Street Fighter, atari çubuğu kiti olmayanlar için iyi derecelendirilmiş bir rekabetçi oyun yapıyor. Üçüncü kontrol yöntemi, büyük ölçüde sadeleştirilmiş 'Dinamik' mod sınırlıdır, ancak oyuna yeni başlayanları getirmeyi amaçlayan yapay zeka güdümlü bir otomatik savaş özelliği içerdiğinden, bu beklenebilir.