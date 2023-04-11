Stranger Things dizisiyle tanınan 19 yaşındaki ABD’li oyuncu Millie Bobby Brown, sevgilisi 20 yaşındaki Jake Bongiovi ile nişanlandığını söyledi. Tek taşıyla sevgilisine evlenme teklifi eden Millie Bobby Brown o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Siyah beyaz kare paylaşan Brown, tek taş yüzüğünü takan nişanlısının takipçilerine gösterdi. Genç oyuncu, “Seni şimdilik üç yazdır seviyorum, bütün yazlar boyunca sevmek istiyorum” diyerek paylaşırken Bongiovi ise, “Sonsuza kadar” mesajıyla fotoğraflarını kendi hesabında paylaştı.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi