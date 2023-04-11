Emine Ün aileye girdi! Emine Ün ile sevgilisi Ayk Karakulakyan Evleniyor mu? Emine Ün aileye girdi! Emine Ün ile sevgilisi Ayk Karakulakyan Evleniyor mu?

Stranger Things dizisiyle tanınan 19 yaşındaki ABD’li oyuncu Millie Bobby Brown, sevgilisi  20 yaşındaki Jake Bongiovi ile nişanlandığını söyledi. Tek taşıyla sevgilisine evlenme teklifi eden Millie Bobby Brown o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Millie Bobby Brown ve Jake Bongiovi nişanlandı

Siyah beyaz kare paylaşan Brown, tek taş yüzüğünü takan nişanlısının takipçilerine gösterdi. Genç oyuncu, “Seni şimdilik üç yazdır seviyorum, bütün yazlar boyunca sevmek istiyorum” diyerek paylaşırken Bongiovi ise, “Sonsuza kadar” mesajıyla fotoğraflarını kendi hesabında paylaştı.

Millie Bobby Brown ve Jake Bongiovi nişanlandı: Seni üç yazdır seviyorum - Magazin haberleri

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi