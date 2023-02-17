"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde, çok sayıda vakıf ve derneğin de aralarında bulunduğu sivil toplum kuruluşları afetzedelere destek için çalışıyor.

Çok sayıda kuruluş, depremlerden etkilenen Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Osmaniye, Adana, Gaziantep, Diyarbakır, Malatya, Şanlıurfa ve Kilis'e yardım ulaştırdı.

Yardım kuruluşları, 10 ilde hem yıkıntılarda arama kurtarma çalışmalarına destek oluyor hem de farklı noktalara kurulan aşevleri, mobil mutfaklar, ikram araçları ve mobil fırınlarla depremzedelere hizmet veriyor.

Türk Kızılay 18 bin personeliyle yaraları sarmaya çalışıyor

Depremin hemen ardından kan bağışı çağrısı yapan Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilde farklı noktalara aşevi, mobil mutfak ve ikram araçları yerleştiren kurumun depremzedelere yönelik beslenme desteği sürüyor.

Kızılay, 4 bini profesyonel, 14 bini gönüllü olmak üzere 18 bin personeliyle deprem bölgesinde çalışıyor.

Ağırlıklı olarak depremzedelerin beslenme hizmetlerinin karşılanmasına yönelik faaliyetlerde bulunan Kızılay, arama kurtarma ekipleri ile diğer çalışan ve gönüllülere de beslenme desteği sağlıyor.

Kızılayın koordine ettiği Afet Beslenme Grubu'nda yer alan kurum, kuruluş ve derneklerin kapasiteleriyle birlikte bölgede saat 12.00 itibarıyla 5 aşevi, 199 mobil mutfak, 86 ikram aracı, 5 mobil fırın ve 21 sahra mutfağı hizmet veriyor.

Afet Beslenme Grubu şu ana kadar yaklaşık 5,6 milyon kap sıcak yemek, 1,2 milyon kap çorba, 6 milyon litre su, 6,1 milyon ekmek ve 3,5 milyon ikramlık malzemeyle beslenme hizmeti verdi.

İHH 3 bin 359 kişilik ekibiyle deprem bölgesinde

Toplam 3 bin 359 kişilik ekibiyle deprem bölgesinde bulunan İHH'nin arama kurtarma ekipleri, depremin ilk gününden bu yana yüzlerce kişiyi enkazdan kurtardı.

İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, İHH Yönetim Kurulu üyeleri ve 184 koordinasyon görevlisi de vakfın illerdeki çalışmalarını koordine etmek üzere bölgede bulunuyor.

İHH, 1728 kişiden oluşan acil yardım dağıtım ekibiyle gıda, barınma ve giyecek gibi birçok alanda deprem bölgesine yardımlar ulaştırıyor. Vakıf, bölgedeki 364 bin 850 kişiye sıcak yemek dağıttı. 2 mobil aşevi de depremden etkilenen vatandaşlara yemek dağıtımına devam ediyor.

Ayrıca gıda, bot, mont, çocuk bezi, un, su gibi ürünlerin bulunduğu 166 tır, depremden etkilenen illere gönderildi.

İHH, depremzedelere 3 bin 633 battaniye, 1568 çocuk ve yetişkin montu dağıttı. Bölgeye, 597 sünger yatak götüren vakıf, 31 barınma çadırı ile 2 sağlık çadırı kurdu.

Ayrıca İHH, bölgeye 482 bin 291 ekmek, 6 bin 959 koli su, 3 bin 469 kumanya paketi, 9 bin 765 paket hijyen malzemesi, 2 bin 169 koli muhtelif gıda, 5 bin 38 konserve gıda ve 1,4 ton patates ulaştırdı.

İHH'den depremzede çocuklara psikososyal destek

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, depremde evi yıkılan aileleri, Hatay'daki Reyhanlı Eğitim Kampüsü'nde ağırlıyor. Vakıf, depremzede çocuklar için kampüste psikososyal destek çalışması yürütüyor.

İHH psikoloğu Şevket Kalkan, bini çocuk olmak üzere 2 binden fazla depremzedenin kampüste misafir edildiğini aktardı.

TÜGVA, 81 ildeki temsilciliklerinde topladığı yardımları bölgeye ulaştırıyor

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından diğer tüm faaliyetlerini durdurarak, Valilik Sosyal Destek gruplarına destek verme kararı aldığını duyuran Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), 81 ildeki temsilciliklerinde topladığı yardımları, AFAD koordinasyonuyla ihtiyaç bölgelerine ulaştırıyor.

TÜGVA İl Temsilcilikleri ve yurt binaları 7/24 esasıyla çay, sandviç, sıcak çorba ve ısınma hizmeti veriyor.

Depremlerin ardından şarj ve ısınma ihtiyacını karşılayan "Seyyah İcathane" tırını Kahramanmaraş'a gönderen TÜGVA, Türkiye'nin dört bir yanında binlerce gönüllü, STK'lar ve AFAD iş birliğiyle yardımları afetzedelere ulaştırıyor.

Vakfa bağlı 81 il 571 ilçe teşkilatının, afet bölgelerinde yardıma muhtaç vatandaşlara ulaşabilmesi için sosyal medya hesapları üzerinden bilgilendirici paylaşımlar yapılıyor.

Bu kapsamda, Kahramanmaraş'a yollanan tır, "Enerji Noktası" ve "Koordinasyon Merkezi" olarak Necip Fazıl Kısakürek Gençlik Merkezi önüne konuşlandı.

Jeneratörlü tır sayesinde depremzedeler telefonlarını şarj edip yakınlarına ulaşabiliyor.

Tırın yanında bulunan destek çadırı ile depremzedelere sıcak yemek, su, bebek maması, bebek bezi, ekmek, giysi gibi çevreden gelen yardımlar dağıtılıyor. Ekipler, gelen ihbarlar doğrultusunda araçlarla çevredeki ailelere yardım ulaştırıyor.

Hatay ve Adıyaman'da da kurulan çadırlarda depremzedelere destek veriliyor.

Sivas, Kayseri, Adana, Konya, Trabzon, Kars, Antalya, Sinop, Samsun ve Kastamonu'da bulunan TÜGVA yurtlarında da ihtiyaç duyulması durumunda konaklama hizmeti sağlanıyor.

TÜRGEV, gıda ve insani yardım malzemelerini bölgeye ulaştırdı

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) de personeli, öğrenciler ve gönüllüleriyle afet bölgesinde yardım çalışmalarını sürdürüyor.

TÜRGEV'den yapılan açıklamaya göre 950 yastık, 2 bin 950 pike, 1291 yorgan ve battaniye, 1340 nevresim, 6 bin 964 çorap, 222 elektrikli soba, 350'şer takım kadın, erkek ve kız çocuk kıyafeti, 1500 plastik tabak-çatal-kaşık ve 150 çift ayakkabı bölgeye gönderildi.

Ayrıca, 10 bin sandviç, 1828 paket helva, 1008 kakaolu fındık kreması, pekmez, zeytin, 1038 paket peynir, 1158 bebek maması, 150 koli kakaolu kek, 200 koli meyve suyu, 300 koli su, 100 koli kraker, 2 bin 608 litre sütün yanı sıra 725'er koli farklı boyutlarda bebek bezi, 500 koli ıslak mendil, 1000 koli hijyen ürünü de insani yardımlar kapsamında bölgeye ulaştırıldı.

Vakıf tarafından, yıkılan Hatay AFAD merkezi için 500 şarj edilmiş powerbank, 4 dizüstü bilgisayar, 2 yazıcı, 5 koli A4, 160 set ofis ve kırtasiye malzemesi de gönderildi.

Malatya ve Adıyaman AFAD'a, arama-kurtarma çalışmalarına destek için 2 tanker mazot ulaştıran vakıf, Kahramanmaraş Elbistan'a günlük 1000 kişilik yemek üretim imkanına sahip seyyar mutfak gönderdi. Vakıf, Maraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya'da depremzedelerin tahliyesi için 5 otobüs tahsis etti.

TÜRGEV personeli deprem bölgesinde yardım çalışmalarına katılıyor ve deprem bölgesine giden malzemelerin toplanması, hazırlanması, paketlenmesi ve yüklenmesinde görev alıyor.

Ensar Vakfı, yurtlarını depremzedelere açıyor

Depremin ilk saatlerinden itibaren Türkiye genelindeki 150 şubesiyle seferberlik başlatan Ensar Vakfı, ilk etapta gönüllü kurtarma yapabilecek kişilerin, AFAD ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla bölgeye ulaştırılmasını sağladı.

Malatya, Gaziantep ve Şanlıurfa'daki yurtlarda durum tespitinde bulunan vakıf, buradaki öğrencilerin güvenli yerlere tahliyesi için çalışma yaptı.

Öğrencilerin memleketlerine ulaşımını da sağlayan vakıf, 20 yabancı uyruklu öğrenciyi de Bingöl yurduna yerleştirdi.

Antalya, Kayseri, Rize ve Bingöl'de bulunan yurtlarında deprem bölgesinden bu bölgelere gelip kalacak yeri olmayanları misafir eden vakıf, üniversitelerin yıl sonuna kadar çevrim içi eğitime geçmesiyle Türkiye genelindeki 6 bin 590 yatak kapasitesine sahip 62 yurdunda depremzedeleri misafir etmek için hazırlıklara başladı.

Genç Ensar ekibi ise depremden etkilenen bölgelerdeki çocuklara ulaştırmak amacıyla hayırseverlerden topladıkları oyuncaklar ve bölgedeki acil ihtiyaçlardan ateş düşürücü ilaçları da bölgeye ulaştırdı.

Cansağlığı Vakfı 125 kişilik ekibiyle bölgede depremzedelere psikolojik danışma, destek ve yardım hizmetleri veriyor

Cansağlığı Vakfından yapılan açıklamaya göre vakıf, psikiyatrist ve ruh sağlığı uzmanlarından oluşan 125 kişilik ekibiyle depremzedelere psikolojik danışma, destek ve yardım hizmetleri veriyor.

Vakfın uzmanları ve gönüllüleri hastane, çadır kent, okul ve parkları ziyaret ederek fiziksel ve psikososyal ihtiyaçları belirledikten sonra afetzedelere destek sağlıyor.

Sahada görev yapan uzmanların yüz yüze verdiği destek dışında vakıf merkezinin telefonu ve 0533 7895146 numaralı WhatsApp hattından da 24 saat ücretsiz psikolojik danışma, destek ve yardım hizmeti veriliyor.

Deprem bölgesindeki gönüllüler, broşürlerle depremzede vatandaşları Cansağlığı Vakfının hizmetleri konusunda bilgilendiriliyor.

Ayrıca işitme cihazı, walker, baston gibi medikal ihtiyaçlar da vakıf tarafından karşılanıyor.

Beşir Derneği bölgede 2 bin 500 kişilik ekiple destek veriyor

Beşir Derneği de afetle mücadele çalışmaları kapsamında, bölgede 60 lokasyonda 224 hizmet aracı ve 2 bin 500 kişilik ekiple arama kurtarma çalışmalarına destek oluyor.

Dernek, deprem bölgesinde 161 bin 200 kişiye yemek, 86 bin 677 kişiye ikramlık yiyecek, 138 bin 701 su ve içecek desteği sağlarken, bölgeye toplam 137 bin 949 acil ihtiyaç malzemesi ulaştırdı.

Derneğin arama-kurtarma ekibinin, depremin 38. saatinde Malatya'da bir binanın enkazından 19 yaşındaki genci kurtardığı öğrenildi.

Anadolu Federasyonu 7 bin personelle sahada

Anadolu Federasyonu Başkanı Turgay Aldemir, sadece kendilerine bağlı federasyon ve vakıflar içinde sahada çalışan yaklaşık 7 bin, kriz masasında ise 400'ün üzerinde gönüllü genç olduğunu söyledi.

Hem federasyon hem de vakıf olarak Türkiye'nin yaşadığı afetlerde aktif yer aldıklarını, depremin ilk anında kriz masası oluşturduklarını belirten Aldemir, "Burada bilgiler toplanıyor ve iş bölümü yapılarak işler yürütülüyor. Sahadan gelen ihtiyaçları ekiplerimiz alıyor, toparlıyor, yerinde tespit ederek sağlaması yapılıyor. Başka bir ekibimiz bu ihtiyaçları gidermek için gönüllülerimizle operasyonları gerçekleştiriyor. Mesela Pazarcık ilçesinde bir bebeğin maması yok, o bebeğe mamayı ulaştırıyoruz. Hatay'daki annenin bir sıkıntısını gideriyoruz." diye konuştu.

Federasyon, 171 binden fazla yardım malzemesini depremden etkilenen bölgelere ulaştırdı.

AHBAP Derneği bölgedeki çalışmalara destek oluyor

Sanatçı Haluk Levent tarafından kurulan AHBAP Derneği, depremin ardından bölgeye intikal ederek yardım çalışmalarına destek oldu.

Diğer AHBAP gönüllüleri de başta AFAD olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile koordine olarak sahada çadır kurulumu, gıda ve kıyafet içeren yardım kolilerinin dağıtımı ve enkaz altında kalan vatandaşların yer tespiti gibi çalışmalara katkı sağladı.

Deprem bölgesi için bağış kampanyası başlatan dernek, yardımseverlerin topladığı yardımların afet bölgesine ulaşması ve ihtiyaç sahiplerine aktarılması konusunda yine kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordineli bir şekilde hareket etti.

AHBAP Derneği, depremzedelerin günlük temel ihtiyaçlarının tamamını karşılamak için 2 bin konteynerin bölgeye gönderimi konusunda Hatay Valiliğinden izin aldı.

ÖNDER 600 imam hatip derneğiyle deprem bölgesinde

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, Türkiye'nin 81 ilinde yer alan 600 imam hatip derneği ile deprem bölgesindeki çalışmalara destek veriyor.

Depremin ardından organize olan dernek, ÖNDER Yönetim Kurulu üyeleri, Öncü Spor Kulübü Yönetimi ile ÖNDER Gençlik birimlerinden ekipler ve gıda, su, arama kurtarma malzemeleriyle afet bölgesine ulaştı. Ekipler, bir yandan Hatay ve Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmalarına katıldı bir yandan da insani yardım çalışmalarını sürdürdü.

Bölgede yaklaşık 20 araçla çalışan ekipler, AFAD koordinasyonunda Kahramanmaraş, Hatay ve Gaziantep'in ilçe ve köylerine temel gıda ve ihtiyaç maddelerini ulaştırmaya devam ediyor.

"Türkiye Tek Yürek" sloganıyla deprem bölgesinde afetzedelerin yaralarını sarmaya çalışan ÖNDER ekibi ve imam hatip derneklerinin dışında, Türkiye genelindeki imam hatip ortaokulları ve imam hatip liseleri de kendi imkanlarıyla organize olarak bölgeye araçlarla yardım gönderdi.

Öğretmenler ve idari kadrolar öncelikle arama kurtarma çalışmalarında yer alırken bölgeye giden tırlarda seyyar mutfaklar açıldı. Bu okullardan biri de Düzce Hafız İmam Hatip Ortaokulu oldu. Okuldan dört araç, aşçıları ve yardımcı personeliyle yola çıkarak Gaziantep şehir merkezinde çorba dağıtımı yapılan bir mutfak kurdu. Burada bir ay boyunca afetzedelere hizmet verilecek.

KADEM acil ihtiyaçların karşılanması için seferberlik başlattı

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM), depremlerin ardından hayatı olumsuz etkileyen zorlu şartların ortadan kaldırılması ve depremzedelerin acil ihtiyaçlarının karşılanması için seferberlik başlattı.

Vakıf, kampanya bünyesinde hazırlanan termal giysiler, battaniye, kıyafet, atkı, bere, çorap, başörtüsü, bebek maması, bebek bezi, hijyenik ürünler, vitaminler ve kişisel bakım malzemeleri ile zorunlu ihtiyaçları bölgeye gönderdi.

KADEM, nakdi yardımlarla 3 bin 150 battaniye ve yorgan, 18 bin polar hırka, eldiven, atkı ve bere, 5 bin yağmurluk, 1 tır ıslak mendil, bebe bisküvisi, bebek bezi, kadın hijyen kiti, 20 bin temizlik hijyen kiti, 2 tır temel gıda, 1 tır su, 2 tanker yakıt, 30 ton gıda, 16 bin çift çorap, 51 bin 500 iç çamaşırı, 1000 eşarp ve şal, 1000 bebek bezi, 10 bin çocuk polar takım, 10 bin çocuk çamaşır takımı, 10 bin çocuk çorap, 1000 powerbank alarak deprem bölgesine ulaştırdı.

Vakfın kampanyasına 53 ilde bulunan temsilcilikleri ve Genç KADEM de ilk andan itibaren destek verdi.

KADEM temsilcilikleri ve Genç KADEM gönüllüleri, illerdeki Kızılay merkezlerinde kan bağışında da bulundu.

T3 Vakfı deprem bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı, "Asrın felaketi" olarak tanımlanan Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler sonrası, deprem bölgesinde çalışmalar yürütüyor.



Vakfın paylaştığı bilgilere göre, T3 Vakfı afet bölgelerindeki yaraların sarılmasına destek olmak amacıyla 10 milyon TL'lik nakdi yardımı AFAD'a bağışladı.



Ayrıca Vakıf, DENEYAP merkezlerini ilk günden itibaren lojistik depo haline getirerek erzak ve temel ihtiyaç malzemelerinin ilk etapta toplanmasını organize ederek deprem bölgesine doğru yola çıktı.



Sahada gönüllülerden oluşan 255 kişilik ekibi ile ihtiyaç sahiplerine ulaşan T3 Vakfı, AFAD ile koordineli bir şekilde acil ihtiyaç malzemelerinin dağıtımını sağlıyor.

Deprem bölgesinde teknoloji atölyeleri kurulacak

T3 Vakfı, depremden etkilenen çocukların eğitim süreçlerine destek olmak ve sosyal hayata katılımlarını hızlandırmak amacıyla deprem bölgesinde teknoloji atölyeleri kuracak.



DENEYAP atölyelerinde halihazırda çocuklar için verilen teknoloji eğitimlerinin benzeri bu atölyelerde verilmeye başlanacak.

T3 Vakfı, ihtiyaç malzemelerinin temini ve bölgeye ulaştırılmasına devam ediyor

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ise tweetinde "Baykar olarak mümkün olan en kısa sürede gerekli ihtiyaç malzemelerini temin etmeye ve deprem bölgelerine ulaştırmaya devam ediyoruz. Dualarımız milletimizle beraber." ifadesini kullandı.

Akıncı ve BayraktarTB2 arama-kurtarma ile lojistik faaliyetlerine katkıda bulunuyor

Baykar'ın bir başka tweetinde, depremin hemen ardından havalanan 4 Bayraktar Akıncı ve 4 BayraktarTB2'nin görev uçuşlarına devam ettiği belirtilerek "Milli İHA'larımız, deprem bölgelerinden aldığı görüntü ve verileri kriz masasına aktararak arama-kurtarma ile lojistik faaliyetlerine katkıda bulunuyor." paylaşımında bulunuldu.

Bu arada, T3 Vakfının Twitter'daki paylaşımında, "Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı olarak afet bölgelerindeki yaralarımızın sarılmasına destek olmak üzere 10 milyon TL’lik bağışımızı AFAD'a ilettik. Dualarımız milletimizle beraber." ifadesi kullanıldı.



Konuya ilişkin tweetinde Selçuk Bayraktar, T3 Vakfı olarak tüm imkânları millet için seferber etmeye devam edeceklerini belirtti.



Haluk Bayraktar ise "Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı olarak yaralarımızı sarmak için karınca misali seferberliğimiz devam ediyor. Allah yar ve yardımcımız olsun." paylaşımında bulundu.

AKUT, deprem bölgesinde 773 gönüllüsüyle arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor

AKUT Arama Kurtarma Derneği, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlattığı çalışmalara 773 gönüllüsüyle devam ediyor.

Dernekten yapılan açıklamada, deprem bölgesinde 30 ekip ve 4 arama köpeğiyle yürütülen çalışmalarda 119 kişinin enkazdan sağ olarak kurtarıldığı, 146 kişinin de cansız bedenine ulaşıldığı anlatıldı.

AKUT'un dün geceden bu yana 35 kişiyi sağ olarak kurtardığı, 773 gönüllüsüyle enkazda arama kurtarma çalışmalarına aralıksız devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, AKUT Arama Kurtarma Derneği Başkanı Zeynep Yosun Akverdi'nin şu ifadelerine yer verildi:

"Adıyaman'da Efe bebek ve annesini 47. saatte kurtarışımız, 71. saatte Gaziantep'te 75 yaşındaki Bekir amcayı kurtarışımız ve depremin 83. saatinde Suriye kökenli anne ve 3 çocuğunu kurtarışımız… Bu nispeten depremin ilerlemiş saatlerindeki kurtarmalar sonrası gerçekten fiziken ve ruhen dinleniyoruz. Asla umutları yitirmemeliyiz, daha yapacak çok işimiz var."

Türkiye Fırıncılar Federasyonu

Türkiye Fırıncılar Federasyonundan, salı gününden bu yana deprem bölgesine yalnızca uçakla gönderilen ekmek sayısının 5 milyonu bulduğu bildirildi.

Bir yandan da bölgedeki fırınları faaliyete geçirmeye çalışan federasyon, ilk etapta Malatya'daki 100 bin kapasiteli bir fırındaki arızayı gidererek, kullanıma açtı.

Federasyon, Gaziantep'te doğal gaz verilemediği için çalışmayan fırınları İzmir'den parça getirterek sanayi tüpüyle işler hale getirdi.

Ekmekle ilgili her konu federasyon tarafından yakından takip ediliyor.

Anadolu Gençlik Derneği ve Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinden afet bölgesinde ortak çalışma

Deprem bölgelerinde işbirliğiyle hareket eden Anadolu Gençlik Derneği ile Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, 95 personel ve 2550 gönüllü ile afetzedelere yardımlarını sürdürüyor.

İki STK, Türkiye genelindeki il ve ilçe teşkilatlarınca hazırlanan gıda ve temel ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı 159 tır ve kamyonu, bölgedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

İnsan Vakfı, 2 bin kişilik ekiple depremzedelere yardım ulaştırıyor

İnsan Vakfı, 50 tır insani yardım malzemesi götürdüğü Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Osmaniye'de 2 bin kişilik ekiple bölgede destek faaliyetleri yürütüyor.

Vakıf, Malatya'da lojistik merkezi, seyyar ve sabit aşevi ile toplamda 8 bin kişilik yemek ve 9 bin 500 kişilik çorba ikramında bulunuyor. Günlük ortalama 2 tırlık gıda, hijyen, ısınma malzemesi dağıtılırken sahada 6 araç ve 27 kişi ile hizmet veriliyor.

Ayrıca Gaziantep'teki 2 aşevinde 30 kişilik aşçı ve yardımcı ekibi ile günlük 10 bin kişiye yiyecek hazırlanıyor. Bölgede kurulan lojistik merkezinde 7 araç ve 43 kişiyle ilçelere de dağıtımlar yapılıyor.

Hatay'da Antakya ve Kırıkhan olmak üzere 2 lojistik merkez, 3 aşevi ile günlük toplamda 14 bin kişiye sıcak yemek ulaştıran vakıf, günlük 12 tır insani yardım malzemesinin dağıtımı ve kordonesini de sağlıyor. Ekip, bölgede 50 araç ve 285 kişi ile civar ilçelere yardım ulaştırıyor.

Adıyaman'da da 2 aşeviyle ihtiyaçlara cevap veriliyor. Kurulan sağlık merkezinde 15 doktor görev alıyor. 43 araç ve 194 gönüllüyle sahada yer alan vakıf, günlük 7 bin 700 kişiye yemek çıkarıyor. Günlük ortalama 10 tırlık insani yardım malzemesinin dağıtılmasına aracılık eden vakıf, AFAD koordinesinde kurulacak 230 çadırlık çadır kentte 3 bin kişiye barınma imkanı sağlayacak.

Kahramanmaraş'ta da 4 aşevi, 15 bin kişilik yemek hazırlıyor. Günlük 5 tır insani yardım malzemesinin dağıtılmasına aracılık edilirken bölgedeki 25 kişilik arama kurtarma ekibi birçok kişinin kurtarılmasında rol aldı.

Osmaniye'de 10 bin kişilik sıcak yemek kapasiteli aşevi ile hizmet yürütülürken aktif olarak 2 bin kişiye yemek veriliyor, yardımların dağıtımı ve organizasyonu sağlanıyor.

İlim Yayma Cemiyeti birçok ildeki yurtlarını AFAD'a tahsis etti

İlim Yayma Cemiyeti, İstanbul'daki genel merkezinde oluşturulan kriz masasıyla Türkiye genelindeki şubelerini hızlı bir şekilde koordine etti.

Cemiyet, öncelikli olarak Adana, Alanya, Ankara, Antalya, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Kayseri, Konya, Mardin, Mersin, Niğde illerinde bulunan yurtları AFAD'a tahsis etti.

Deprem bölgelerinde oluşan acil ihtiyaçlar doğrultusunda yaklaşık 11 milyon lira değerinde 27 tır kuru gıda, hilti, su, paketli tüketim ürünleri ve meyve suları temin eden cemiyet, deprem bölgelerinde etkilenen bursiyer öğrencilerin burs ödemelerini öne çekerek hesaplarına yatırdı.

Cemiyet, diğer illerde çalışan mutfak personelini koordineli şekilde deprem bölgelerine sevk ederek, Kahramanmaraş, Adıyaman, Adana, Osmaniye ve Hatay'da 6 farklı noktada oluşturulan mutfaklarla depremzedelere yemek dağıtımı yaptı.

Deniz Feneri'nden bölgede 6 lojistik merkezinde günlük yaşam desteği

Deniz Feneri Derneği insani yardım acil durum ekipleri, sabah saatlerinde bölgeye ulaşarak çalışmalara başladı. Depremin ardından İstanbul'da bulunan Afet Yönetim Masası'nda son durumu değerlendiren dernek, ilk etapta 50 kişiyi bölgeye gönderdi.

Dernek, daha sonra çalışmalara destek olmak için bölgeye gönderdiği kişi sayısını 200'e çıkardı.

Afetin başından bu yana 50 tır malzemeyi depremzedelerin ihtiyaçları için bölgeye gönderen dernek, depremin vurduğu illerin tamamında günlük 5'er bin kişiye yemek ve paketlenmiş hazır gıda takviyesiyle destek oluyor.

Dernek, deprem bölgesinde 6 lojistik merkeziyle günlük yaşam desteği sağlarken, İstanbul ve yakın illerden sürekli olarak yaşamsal destek ürünlerini de bölgeye takviye olarak gönderiyor.

Bölgeye mont, bot, bere, kazak, battaniye, çadır, ekmek, su, gıda kolisi, bebek bezi, bebek maması, konserve, soba, yakacak odun-kömür ve kahvaltılıklardan oluşan acil yardım malzemeleri gönderen dernek, depremzedelere ve kurtarma ekiplerine mobil aşevleri vasıtasıyla sıcak yemek dağıtımları, çay, çorba ve içecek ikramı yapıyor.

İsmailağa Derneği

İsmailağa Derneğinin, İstanbul'da başlatılan yardım seferberliği kapsamında gıda, battaniye, giyecek gibi yardımların bulunduğu dört tırı yola çıktı. Deprem bölgelerine komşu illerden afet bölgesine yapılan yardımla çorba, ekmek ve su dağıtılmaya başlandı.

Sadakataşı, bölgeye 34 tır insani yardım malzemesi ulaştırdı

Sadakataşı Derneği, şu ana kadar bölgeye gıda, su, kışlık kıyafetler, jeneratör, bot, mont, battaniye, hijyen malzemeleri ve çocuk paketinden oluşan 34 tır insani yardım malzemesini ulaştırırken 126 personel ve gönüllü ile arama kurtarma ve yardım çalışmaları gerçekleştiriyor.

Sadakataşı ekipleri, faaliyetlerini Kahramanmaraş, Hatay, Malatya, Kilis, Gaziantep ve Adıyaman'da sürdürüyor.

Yeryüzü Doktorları deprem bölgesinde sağlık hizmeti sunuyor

Yeryüzü Doktorları Derneği, depremlerden etkilenen bölgelerde sağlık hizmeti sunmasının yanı sıra ilaç ve malzeme dağıtımı da gerçekleştiriyor.

Kahramanmaraş'a temel ihtiyaç kitleri ulaştıran Yeryüzü Doktorları Derneği, dahiliye uzmanı, genel cerrah, pediatri uzmanı, hemşire ve eczacıdan oluşan 8 kişilik ekiple, 12 Şubat Stadyumu'ndaki çadır kentte kurdukları sağlık istasyonunda, muayene ve tedavi hizmeti veriyor.

Hatay'da da faaliyet yürüten dernek, 13 kişilik ekibiyle enkazdan kurtulanlara sağlık hizmeti sunuyor.

Ekipler, Dörtyol ve Reyhanlı'da hastanelerde hizmet verirken Antakya'da ise çadır kentte kurulan sağlık istasyonunda depremzedelere ulaşıyor.

Ayrıca gönüllü ekiplerin yanında ihtiyaç doğrultusunda belirlenen 106 farklı ilacı bölgeye gönderen Yeryüzü Doktorları, bebek maması, battaniye gibi temel malzemelerle afetzedelere destek oluyor. Dernek, temel ihtiyaç malzemelerini kırsal kesimlerde de dağıtıyor.

Umut Kervanından Adıyaman'da günlük 25 bin kişiye yemek ikramı

Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı, Kahramanmaraş, Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve depremden etkilenen diğer illerde giyim, gıda ve yemek dağıtımı yapıyor.

Bölgede kurulan aşevleriyle sadece Adıyaman'da günlük 25 bin kişiye yemek ikramı yapan vakıf, mobil ekiplerle de ücra bölgelerdeki depremzedelere yiyecek, barınma ve giyim yardımı ulaştırıyor.

TDV 1,6 milyon depremzedeyi sıcak yemekle buluşturdu

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde 1,6 milyon kişiye sıcak yemek ulaştırdı.

TDV Genel Müdürü İzani Turan, AA muhabirine, depremin yaşanmasının ardından bölgeye geldiklerini ve çalışmalara başladıklarını söyledi.

Bölgede 17 bin personelle görev yaptıklarını aktaran Turan, şöyle devam etti:

"Bölgeye 623 tır çeşitli ürün içeren malzeme ve 182 kamyonet ihtiyaç malzemesi gönderdik. Bunun yanında bölgede mobil mutfak aracımız var. İlk günlerde 10 bin civarında yemek ikramında bulunduk. Bölgede STK'ler çoğalınca omuzumuzdaki yük azaldı. Olay yerine ilk intikal eden ekiplerden biriyiz. 10 şehrin hepsini kardeş şehirlerle birleştirerek lojistik merkez yeri oluşturduk. Malzemeleri oraya topluyoruz ve sevkiyat yapıyoruz. Oradan gelen malzemeler arkadaşlar yardımıyla şubelerde paylaşılıp alandaki ihtiyaç gideriliyor."

Türkiye'nin birçok ilinden gelen yardımları depremzedelerle buluşturduklarını anlatan Turan, "Türkiye çapında 80 bin civarında depremzedeyi Kur'an kursları, cami ve yurtlarımızda barındırıyoruz. 1,6 milyon insanımıza sıcak yemek verdik. Biz ramazan sonuna kadar buradan ayrılmayacağız. Ne kadar kişiye ulaşabilirsek. En uzak köylere bile gidiyoruz. Gün beraber olma ve enkazı kaldırma günüdür." diye konuştu.

Öte yandan, cenazelerin kefenleme, namazlarını kıldırma, taşıma ve defin işlemlerini yapan TDV ekipleri, zorunluluk halini gözeterek naaşları teyemmüm yoluyla yıkıyor.

Hayrat İnsani Yardım Derneği 1930 kişiyle sahada

Hayrat İnsani Yardım Derneği, depremin ilk gününden itibaren 1930 kişiyle sahada çalışmalarını yürütüyor.

AFAD'a akredite olan 600 uzman personel ve eğitim aşamasındaki arama kurtarma ekipleriyle faaliyetlerini sürdüren derneğe, tüm Türkiye'den bölgeye gelen 1300 kişilik gönüllü dağıtım ve destek ekibi de destek veriyor.

Tüm bölgede 650 araç, 100 motosiklet, 4 iş makinesiyle faaliyet gösteren dernek, 3 mobil aşevi ve 15 sabit aşevi ile günlük 120 bin kişiye yemek, çorba ve çay ikramı yapıyor.

Bölgeye 300 tır yardım malzemesi ulaştıran dernek, afetzedelerin ihtiyaçları için kullanılmak üzere 150 milyon lira bütçe ayırdı.

Genel merkez kriz yönetimi merkezinde 150 kişilik ekiple bölgedeki işleri organize eden dernek, Türkiye'deki 90 temsilciliğinde de yardımları koordine ediyor.

Hatay Reyhanlı'daki ekmek fırınında günlük üretilen 150 bin ekmeği bölgeye gönderen dernek ayrıca 150 bin paket bebek bezi, 2 bin 500 çadır ve 100 bin battaniyeyi depremzedelere gönderdi.

Günlük 500 kişiye sıcak yemek

Hayrat İnsani Yardım Derneği, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta, günlük 500 kişiye sıcak yemek ikramında bulunuyor.

Onikişubat ilçesindeki Kuddisi Baba Bulvarı'nda seyyar aşevi kuran dernek üyeleri, pişirdikleri sıcak yemekleri depremzedelere dağıtıyor.

Derneğin Tuzla Şubesi Başkanı Soner Ceylan, AA muhabirine, vardiyalı çalıştıklarını ve kentteki depremzedelere yemek yaptıklarını söyledi.

Günlük 500 kişiye sıcak yemek hazırladıklarını anlatan Ceylan, kuru gıda ve çeşitli yardımlarda da bulunduklarını belirtti.

Birlik Vakfı

Birlik Vakfı, Türkiye genelindeki 56 şubesinden gönüllüler ile resmi kurum ve kuruluşların organizasyonunda deprem bölgesinde yardım çalışmalarında yer alıyor.

Safa Vakfı ve Verenel Derneği 1100 kişilik ekipleriyle bölgede

Safa Vakfı ve Verenel Derneği, deprem bölgesine 410 tır insani yardım malzemesi gönderdi. Her iki kuruluş toplamda 1100 kişilik ekipleriyle bölgedeki arama kurtarma ve insani yardım çalışmalarına destek veriyor.

Vakfı ve dernek, depremden etkilenen 10 ilde kurdukları koordinasyon merkezi ve 44 araç ile yardım faaliyetlerinde bulunuyor. Mobil ve sabit aşeviyle de toplamda 100 bin kişilik yemek ve 105 bin 500 kişilik çorba ikramı yapıyor. Safa Vakfı ve Verenel Derneği, günlük ortalama 68 tırlık gıda, hijyen ve ısınma malzemesi dağıtıyor.

Türk Eğitim Vakfı, bursları erken yatırdı

Türk Eğitim Vakfı (TEV), 7 Şubat itibarıyla bütün bursiyerlerinin şubat ayı bursunu bir hafta önceden hesaplarına yatırdı.

Vakıf ayrıca depremden etkilenen illerde bulunan veya ailesi bu illerde olan 2 bin 573 bursiyere 3 milyon lira ek barınma burs desteği sağladı.

TEV, arama kurtarma çalışmalarının sona ermesiyle afet bölgelerindeki lojistik, depo, tasnif, paketleme gibi süreçlerde gönüllü olmak isteyen bursiyerlerini, Afet Platformu koordinasyonundaki ekiplerle buluşturdu.

Vakfın kamuoyu duyurusunda, "Yaşanan acıları bir nebze de olsa hafifletmek, deprem bölgelerindeki çocuklarımızın eğitimlerine devam edebilmeleri için ilerleyen süreçte elimizden geleni yapacağız. Zor da olsa onlar yollarında yürümeye devam edecekler ve o yolda yanlarındaki güç olacağız." ifadelerine yer verildi.

Ülkü Ocakları 1200 kişilik ekiple afet bölgesinde

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi, il ve ilçe teşkilatının hazırladığı temel gıda malzemeleri, kışlık kıyafetler, battaniye, bebek maması, bebek bezi ve temizlik malzemesinin yer aldığı yardım kolilerini ihtiyacı olan bölgelere ulaştırdı.

Ülkü Ocakları arama kurtarma ekipleri ise depremin ilk anından itibaren AFAD ile koordineli şekilde arama kurtarma faaliyetlerine destek sunuyor.

Depremin meydana geldiği ilk saatlerden itibaren 1200 kişilik ekiple afet bölgesinde yer alan Ülkü Ocakları, çadır üretimi ile çadır kentlerin tuvalet ve banyo ihtiyacını gidermek için de çalışma yapıyor.

ADD, TEGV ve LÖSEV'in çalışmaları

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Merkezi, yardım kapsamında su, bisküvi ve giysi kolilerinden oluşan iki tır dolusu malzemeyi Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Adıyaman'a ulaştırdı.

Derneğin Şanlıurfa Şubesi, 50 kişinin barınabileceği apartmanı, AFAD ile koordineli şekilde vatandaşların hizmetine sundu. ADD yöneticileri de Adıyaman'da sıcak yemek dağıtarak yardım çalışmalarına destek verdi.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), temel ihtiyaç malzemelerinin temini için depremin hemen ardından harekete geçti. Vatandaşlar için barınma ve temel gıda desteği veren vakıf, çocuklar için deprem sonrası travmayı azaltıcı etkinlikler de düzenledi.

Şanlıurfa ve Adana'daki sabit etkinlik noktalarına ek olarak, Antakya, Diyarbakır, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Payas ve Tatvan'daki mobil eğitim tırlarıyla bölgede hizmet veren TEGV, diğer illerdeki araçlarını da bölgeye sevk etti.

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV), temel ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu tırları deprem bölgesine gönderdi.

Bölgede ihtiyaç duyulan tıbbi malzemeleri temin eden vakıf, bünyesindeki hastanenin kapılarını da depremde yararlananlara açtı. Kahramanmaraş'tan gelen bir depremzede, Yekta adını verdiği bebeğini LÖSANTE Hastanesi'nde dünyaya getirdi.

Alperen Ocakları Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı Genel Başkanı Bağcı'dan deprem yardımlarına ilişkin açıklama

Alperen Ocakları Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı Genel Başkanı Samet Bağcı, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde, ilk 3 günde 100'ün üzerinde insani yardım tırının bölgeye ulaştırıldığını, her gün onlarca aracın bölgeye sevkinin sürdüğünü belirtti.

Bağcı, yaptığı yazılı açıklamada, depremin yaşandığı ilk an itibarıyla AFAD ile akredite olan ekiplerin hemen bölgeye intikal ederek 1000 kişiden fazla gönüllüyle arama kurtarma faaliyetlerine katıldığını bildirdi.

Onlarca vatandaşın enkazdan sağ kurtarılmasına vesile olan arama kurtarma ekiplerinin enkaz bölgesinde çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Bağcı, şunları kaydetti:

"Bunun haricinde süreç içerisinde yine çağrımız üzerine bölgelere sevk edilen binden fazla gönüllümüzle insani yardım faaliyetlerimiz hızla başlamış, merkezden en uzak köylere uzanacak şekilde bölgedeki 10 ilimizin her birinde koordinasyon dahilinde insani yardımlarımız depremzedelerimize ulaştırılmaya çalışılmaktadır. Sadece ilk 3 gün içerisinde 100'ün üzerinde insani yardım tırımız bölgeye ulaştırılmış olup, hala onlarca aracımızın her gün bölgelere sevki gerçekleştirilmektedir. Yaralar tamamen sarılıp, bölgedeki yaşam normale dönene kadar var gücümüzle sahada olmaya devam edeceğiz."

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı 6 ile yardım ulaştırdı

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, 6 Şubat'tan itibaren Gaziantep'e birer tır battaniye ve muhtelif malzeme, 20 bin ekmek yardımında bulundu. Vakıf, Hatay'a aşevi hizmeti sunarken, 3 tır gıda, birer tır battaniye, hijyen malzemesi, kuru gıda, su ve kömür, 200 de soba yardımı yaptı.

Kahramanmaraş'a da aşevi hizmeti sunan vakıf, 4 tır gıda, 2 tır su, birer tır hijyen ve muhtelif malzeme ile 40 ton kömür sevk etti. Vakıf, Adıyaman'a sunduğu aşevi hizmetinin yanı sıra bölgeye 2 tır battaniye, 1 tır su ve 40 ton kömür gönderdi.

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Osmaniye'ye birer tır su ve gıda yardımında bulundu, Malatya'da aşevi hizmeti sunarak, kente 1 tır un gönderdi.

Hasene Sosyal Yardımlaşma Derneği 300'den fazla gönüllü personeli ile deprem bölgesinde

Hasene Sosyal Yardımlaşma Derneğinin, dünyanın birçok ülkesinden ve Türkiye'nin farklı şehirlerinden yola çıkan 100'den fazla yardım tırı, 90 dağıtım aracı ve 300'den fazla gönüllü personeli bölgeye yönlendirdi.

Dernek Kahramanmaraş, Malatya, Hatay ve Adıyaman'da afet kriz yönetimi ve lojistik merkezinde çalışmalarına devam ederken mobil aşevinde 5 bin kişilik çorba, sıcak yemek ve çay dağıtımı, mobil fırında günde 10 bin ekmek üretimi ve dağıtımı gerçekleştiriliyor.

Mobil klinikte 50'den fazla sağlık personeliyle depremzedelere ulaşan dernek, gönüllü imamlar aracılığıyla bölgede manevi destek hizmetleri de veriyor.

Dernek, 1500 kişiye hizmet verecek yemek, sağlık, psikolojik ve manevi destek hizmetinin de içinde bulunacağı çadır kent için çalışmaları başlattı.

Yetim Vakfı, ilk etapta toplanan 10 milyon liralık yardımı afetzedelere ulaştırdı

Türkiye'de ve dünyanın farklı coğrafyalarında yetim çocuklara yönelik çalışmalar yapan Yetim Vakfı, deprem bölgesinde 225 kişilik bir ekiple bulunurken, ilk etapta toplanan 10 milyon liralık yardımı afetzedelere ulaştırdı.

"İyiliğe tutunma vakti" sloganıyla çalışan vakıf, Kilis ve Adıyaman'da kriz merkezi kurarak operasyonlarını bu iki şehir üzerinden yönetti.

Toplanan ayni ve nakdi yardımlar İstanbul'dan yola çıkarken kıyafet, battaniye, sağlık ve temizlik malzemesi, bebek bezi, gıda paketi, su, fener, pil ve mum öncelikli ihtiyaç olarak bölgeye gönderildi.

Vakıf ayrıca depremzedelere yönelik psikososyal destek ve depremden etkilenen çocuklar için de oyun çadırları kurulması için çalışmalara başladı.

Yardımeli Uluslararası İnsani Yardım Derneği'den depremzedelere battaniye, kıyafet, gıda ve hijyen seti yardımı

Yardımeli Uluslararası İnsani Yardım Derneği, genel merkezlerinde oluşturulan acil durum masası koordinasyonunda çalışmalara katılıyor.

Dernek, yönetim kurulu üyeleri eşliğinde Sivas Temsilciliğini Diyarbakır'a, Van Temsilciliğini Adıyaman'a, Samsun Temsilciliğini Malatya'ya, Kırıkkale Temsilciliğini Osmaniye'ye, Kayseri Temsilciliğini Kahramanmaraş'a, Konya Temsilciliğini Adana'ya, Mardin Temsilciliğini Şanlıurfa'ya ve Bartın Temsilciliğini Kilis'e yönlendirdi.

Acil insani yardım malzemeleri hazırlayan dernek 50 bin battaniye, 20 bin kışlık kıyafet, 50 ton içme suyu, 2 bin kilogram konserve, 10 bin kutu kadın hijyen seti ve çok sayıda gıda paketini AFAD ile yapılan koordinasyonla deprem bölgesine gönderdi.

Deprem bölgesinde çalışan ekipler, yardımları depremzedelere ulaştırırken, enkazdaki arama-kurtarma çalışmalarına da katılıyor.

Hayvanları, Doğayı, İnsanları Koruma ve Yaşatma Derneği hayvanlara yem desteği için harekete geçti

Hayvanları, Doğayı, İnsanları Koruma ve Yaşatma Derneği (HAYDİKO), Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından, köylerdeki büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara yem desteği sağlamak üzere yardım kampanyası başlattı.

Hem insanlara hem hayvanlara yardımcı olabilmek amacıyla üç araçla yola çıktıklarını belirten HAYDİKO Artvin Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Yılmaz "Aramızda AFAD arama kurtarma eğitimlerini tamamlamış profesyonel arkadaşlarımız olduğu gibi veteriner hekimlerimiz ve gönüllülerimiz var. Bölgede enkaz altında kalan yaralanmış hayvanlara ilk müdahalelerini yapıyoruz ve hayvanların İstanbul, Ankara ve İzmir gibi bölgelere, tam teşekküllü kliniklere sevkini sağlıyoruz. Aynı zamanda alandaki sahipsiz sokak hayvanlarının ve sahipli hayvanların beslemelerini yapıyoruz. Şimdi köylerdeki büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara yem desteği sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, deprem bölgesindeki hayvanların gönüllülerin desteğine ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Selamet Uluslararası İnsani Yardım Derneği yaklaşık 1180 kişilik arama-kurtarma ve yardım gönüllüsü ile deprem bölgesinde

Selamet Uluslararası İnsani Yardım Derneği, yaklaşık 1180 kişilik arama-kurtarma ve yardım gönüllüsü ile 10 kişilik sağlık ekibiyle sahada görev alıyor. Derneğin AFAD tarafından akredite edilmiş Acar Arama Kurtarma ekibi de Malatya'da çalışmalara katıldı.

50 tırın içinde bulunduğu yaklaşık 220 araçla deprem bölgelerine giyim, gıda, hijyen malzemesi, soba, kömür, oyuncak gönderen dernek, arama-kurtarma ekiplerine destek olması için gönüllülerin aracılığıyla 36 iş makinesini de bölgeye ulaştırdı.

Dernek Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya'da kurulan aşevi çadırlarında günlük 10 bini aşkın kişiye 3 öğün yemek ikramında bulunulmasının yanı sıra il merkezleri ve kırsal bölgelerde de mobil ekiplerle çorba dağıtımı gerçekleştiriyor.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu deprem bölgesine 137 yardım tırı gönderirken 5 lojistik merkezi kurdu

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), 6 Şubat'tan bu yana deprem bölgesine 137 yardım tırı gönderirken 5 lojistik merkezi kurdu. 600 saha görevlisi ile depremzede vatandaşların yardımına koşan İDDEF, 3 ilde her gün 14 bin kişiye çorba ve kahvaltılık dağıtımı yapıyor.

İDDEF, depremden etkilenen 10 ilde, 910 ton kuru gıda ve kumanya, 34 bin battaniye, 120 bin ekmek, 19 bin 100 koli su, 250 çadır, 3 tır kışlık kıyafet, 20 jeneratör, 238 ton kömür, 1 tanker yakıt, 10 ton kefen ve 3 tır hijyen malzemesi ile vatandaşlara destek oldu.

İhlas Vakfı depremzedeler için 3,5 milyon lira nakdi yardım ile ayni yardım gönderdi

İhlas Vakfından yapılan açıklamaya göre, depremin ertesi günü AFAD ile koordinasyon halinde depremzedelere ulaştırılmak üzere vakfın 35 yurdunda topyekun seferberlik halinde nakdi ve ayni yardım kampanyası başlatıldı.

Deprem için açılan hesaplarda toplanan nakdi yardımlar 7 Şubat'ta 1 milyon 300 bin, 9 Şubat'ta 1 milyon 200 bin, 10 Şubat'ta 1 milyon olmak üzere toplam 3 milyon 500 bin lira nakdi yardım, AFAD’ın banka hesabına yatırıldı.

Vakıf 8 tırlık ayni bağışları da depremden etkilenen bölgelerdeki ihtiyaç sahiplerine gönderdi.

Ayrıca Kahramanmaraş, Adana ve Malatya’da depremden etkilenen vatandaşlar ile sağlık görevlileri ve arama kurtarma ekiplerine yemek dağıtımı yapıldı.

Verdiğin Senindir İnsani Yardım Derneği

Depremden etkilenenlere yardım etmek amacıyla İstanbul'dan Kahramanmaraş'a gelen Verdiğin Senindir İnsani Yardım Derneği, Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Ferhuş Mahallesi'nde bir iş insanının tahsis ettiği fabrikada günlük 20 bin kişiye 3 öğün sıcak yemek dağıtımı yapıyor.

Dernek Başkanı Uğur Toğrul, AA muhabirine, İstanbul'da depremin ilk saatlerinde ekiple birlikte hemen koordine olduklarını belirterek, amaçlarının hem arama kurtarma hem de sıcak yemek dağıtmak olduğunu söyledi.

1500 kişiye gıda kolisi dağıttıklarını, arama kurtarma ekiplerinin enkaz başında çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Toğrul, şöyle konuştu:

"Canlı çıkardığımız insanlar da oldu. Şu anda bölgedeyiz ve ramazan sonuna kadar bölgede olmaya devam edeceğiz. 100 kişilik gönüllü kadromuz ile depremzedelere hizmet veriyoruz. Sabah namazı itibariyle ilk olarak sabah çorbasıyla başlayıp sonra öğle yemeği için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Günde 3 çeşit yemek çıkıyor. Giysi, soba, gıda gibi ihtiyaçların da dağıtımlarını yapıyoruz."

Ramazan ayının sonuna kadar bölgede çalışmalarını sürdüreceklerini bildiren Toğrul, İstanbul'da şu anda iki mobil aracı ve mobil mutfak tırını hazırladıklarını aktardı.

Okçular Vakfı katkı sağlayabilecek personellerini deprem bölgesinde görevlendirdi

Okçular Vakfından yapılan açıklamaya göre, AFAD'ın ifade ettiği doğrultuda katkı sağlayabilecek personel, arama kurtarma ekiplerine destek olması için sahada görevlendirildi.

Vakıf, başlatılan yardım kampanyasıyla ihtiyaç duyulan malzemeleri temin ederek 2 tır yardım paketini deprem bölgesine ulaştırdı. İhtiyaç malzemelerinin toplandığı 3. tır ve desteğe gidecek personel ise hafta içerisinde yola çıkacak.

Vakıf aynı zamanda, Malazgirt Zaferi Anma Etkinlikleri'nin gerçekleştirildiği Ahlat ve Malazgirt'te yer alan milli park alanındaki 100 oba çadırını Kahramanmaraş'a sevk ederek AFAD görevlilerinin belirleyeceği alanda kuracak.

Fetih İnsani Yardım Vakfı arama kurtarma ekipleri de bölgede

Fetih İnsani Yardım Vakfı arama kurtarma ekipleri de personel ve gönüllülerle AFAD koordinasyonunda bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

Cilvegözü Sınır Kapısı yakınlarındaki lojistik merkezinden günde 3 öğün 20 bin kişilik sıcak yemek çıkaran vakıf, bölgeye 12 tır un, 2 tır bebek bezi, 1 tır bebek bisküvisi, 4 tır su, 5 tır kuru bakliyat, 1 tır yemekhane kurulumu malzemeleri, 5 tır giysi, 2 tır battaniye olmak üzere toplamda 32 tır acil ihtiyaç malzemesi gönderdi.

Öte yandan, depremde annesini kaybeden Fetih İnsani Yardım Vakfı Başkan Yardımcısı Yusuf İslam Yeşil'in de depremzedeler için Hatay'da çalışmalara devam ettiği belirtildi.

KAÇUV Aile Evleri'nden konaklama desteği

Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) ise bölgedeki tedavi gören çocuklar ve ailelerinin ihtiyaçlarını gidermek için KAÇUV Aile Evleri'nde konaklama desteği sağlıyor.

Bölgedeki 221 depremzede ailenin ilaç, yakacak, giyecek, ev tekstili gibi ihtiyaçlarını karşılamak üzere 3 ay boyunca nakdi destek sağlayacağını açıklayan vakıf, 1000 aileye de medikal ve hijyen ürünlerinden oluşan "Umutlu Kutu"ları ulaştıracak.

KAÇUV ayrıca psikologlar ve gönüllülerle, tedavisi devam eden çocuklara yönelik sürdürülen "Sanatla Hayata Renk Kat Projesi"ni depremden etkilenen çocuklar ve aileleri için yaygınlaştıracak.

Ruh Sağlığı Derneğinden 4 bin ruh sağlığı uzmanıyla psikososyal destek çalışması

Ruh Sağlığı Derneği, depremzedeler için 4 bin ruh sağlığı uzmanıyla psikososyal destek çalışması başlattı.

Bu destekten yararlanmak isteyen depremzedeler, "Ruhsagligidernegi.org/6subat" sitesi üzerinden illerine göre psikolog seçebilecek ve çevrim içi veya yüz yüze bu hizmetten faydalanabilecek.

Ruh sağlığı uzmanları da sisteme üye olup depremzedelere destek verebilecek.

İyilik Yardımlaşma Derneği 7 lojistik merkezi kurdu

İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, çalışmaların bölgeden takibi ve koordinasyonu için Malatya, Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta 7 lojistik merkezi kurdu ve deprem bölgelerine acil ihtiyaç malzemeleri dağıttı.

Depremzedelere ulaşmak için 60 ilde faaliyet gösteren dernek, 26 mobil mutfak kurarak günlük 100 bin kişilik sıcak yemek çıkarıyor.

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği deprem bölgesinde sıcak yemek dağıttı

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği de depremden etkilenen bölgelerde sıcak yemek dağıttı.

Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı yardım malzemelerini bölgeye sevk etti

Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı ise ihtiyaç duyulan malzemeleri temin ederek yardım tırları ve kamyonlarıyla bölgeye sevk etti.

Elbistan'a konteyner, kömür, soba, ekmek, su, kıyafet ve ısıtıcı gönderen vakıf, diğer bölgelerde de yardım çalışmalarına devam ediyor.

HAYDER bölgede sıcak yemek ve çorba ile yardım kolileri dağıtıyor

Hoca Ahmet Yesevi Derneği (HAYDER), AFAD'ın yönlendirmeleri doğrultusunda depremin ilk saatlerinde depremzedelere, güvenlik güçlerine, arama kurtarma ekiplerine ve sağlık görevlilerine yemek ve ikramlarda bulundu. Bölgede 20 bin sıcak yemek ve 15 bin çorba dağıtan dernek, 14 Şubat itibarıyla Kırıkhan Devlet Hastanesi önüne konumlandırılan Yesevi Mobil Aşevi ile sıcak çorba ve yemek üretimini sürdürüyor.

Dernek, Kahramanmaraş'taki acil yardım çalışmalarının yanı sıra Hatay'da 2 bin, Adıyaman'da 100, Gaziantep ve Şanlıurfa'da biner gıda kolisi dağıttı. Deprem bölgesine bugüne kadar 2 bin kuru gıda malzemesi, 2 bin 880 battaniye,1930 koli hijyen malzemesi, 20 jeneratör, 1158 adet su, giysi, mont, bot, eldiven, 122 paket bebek bezi, 40 el feneri ve 275 priz gönderildi.

Ayrıca Konya İl Müftülüğü koordinasyonunda, yurtlara yerleştirilen depremzedelere bin seccade, bin tesbih ve 500 Kur’an-ı Kerim ulaştırıldı.

Server Gönüllüleri Derneğinden barınma ve sıcak yemek imkanı

Server Gönüllüleri Derneği, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da oluşturulan koordinasyon merkezlerinde depremzedelere barınma, sıcak yemek, temel ihtiyaç malzemeleri ve sağlık hizmetleri imkanı sağlıyor. Kahramanmaraş'taki Server Afet Koordinasyon Merkezi'nde depremin olduğu günden bu yana 225 gönüllü ile 2 binden fazla kişiye konaklama sağlandı.

Adıyaman ve Kahramanmaraş'taki merkezlerde günde iki öğün sıcak yemek servisi yapan dernek, gün boyu da çorba ikramında bulunuyor.

Anadolu Federasyonu, 262 binden fazla yardım malzemesi gönderdi

Paydaşları arasında 21 vakıf ve dernek bulunan Anadolu Federasyonu, 335'i merkezde, 5 bin 950 personeli sahada olmak üzere yardım çalışmalarını sürdürüyor. 262 binden fazla yardım malzemesini depremden etkilenen bölgelere ulaştıran federasyon, 185'i aşkın yardım tırını bölgeye gönderdi.

Çare Derneği 100 bin kişiye sıcak yemek dağıttı

Çare Derneği, 158 kişilik ekip ve gönüllüleriyle deprem bölgelerinde yardım faaliyetlerine devam ediyor. Dernek, depremin ilk haftasında toplam 100 bin kişiye sıcak yemek ikram etti. 36 bin 150 aileye kumanya desteği sağlayan Çare Derneği, bölgeye 3 bin 500 bebek maması, 8000 bebek bezi, 1300 tıbbi malzeme,15 bin battaniye, 5 tır mont ve kışlık giysi, 8 tır soba, 44 ton kömür ve 43 ton odun gönderdi.

Suffa Vakfı, deprem bölgesine 1 aşevi, 140 adet çadır, 6 bin 800 battaniye ve halı,150 bin ikramlık,18 bin 500 giysi, 45 bin konserve, 45 bin su, 35 bin paket bakliyat, 11 bin 500 litre akaryakıt, 100 adet güç kaynağı, 3 tır odun kömür, bin adet ısıtıcı ve 2 milyon 250 bin lira nakdi yardım gönderdi. Vakıf, bölgeye gönderilecek 100 konteynerle ilgili çalışmaların da sürdüğünü duyurdu.

İstanbul İlim ve Kültür Vakfı, deprem bölgelerine çeşitli yardım malzemeleri gönderdi; AFAD, Diyanet ve Kızılay gibi kuruluşlara çalışmalarıyla destek verdi. Vakıf, banka hesaplarına gelen tüm paranın AFAD'a aktarıldığını ve depremzedeler için İstanbul, Ankara ve Bursa başta olmak üzere çeşitli illerde konaklayabilecekleri imkanlar hazırlandığını duyurdu.

Merhamet Teşkilatı, 7 ekiple deprem bölgesindeki illere yardım için 3 tır ve 4 araç gönderdi. Depremzedelere sıcak yemek ve ihtiyaç malzemelerinin dağıtımı çalışmaları ise devam ediyor.

Afet Gönüllüleri Derneği, deprem bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor

Afet Gönüllüleri Derneğinden (AFGD) yapılan açıklamaya göre, AFAD akreditasyonlu dernek, 29 ilde bulunan teşkilatından oluşan ekibiyle deprem bölgesindeki çalışmalarını sürdürüyor.



Derneğin, Hatay'ın Antakya ve Samandağ, Gaziantep'in Şehitkamil, Adıyaman'ın merkez ve ilçelerinde 235 personel ve 23 araçla yaptığı arama kurtarma çalışmasında 33 kişi enkazdan çıkarıldı.



Hatay'ın Defne ilçesinde 3 bin 500 kişilik aşevi kuran dernek, günde 3 öğün yemek dağıtıyor.



Antakya Serinyol Mahallesi'nde ise insani yardımların toplanılması ve korunması için depo kuruldu.



Depremin ilk gününden itibaren il teşkilatlarınca depremzedelere çok sayıda insani yardım malzemesi gönderildi. Gönderilen tıbbi malzemeler, ilaçlar, kıyafet, gıda, bakliyat, soba, ısıtıcılar ise depremzedelere dağıtıldı.



Derneğin 100 kişilik ekibi de bölgede yardım dağıtma çalışmalarını sürdürüyor.

Vuslat Derneği günlük 15 bin kişiye sıcak yemek dağıtıyor

Vuslat Derneğinden yapılan açıklamaya göre, depremden etkilenen bölgelere 20 araç ve 160 personelden oluşan acil insani yardım ekipleri gönderen dernek, çalışmalarını AFAD ve Kızılay ile koordineli yürütüyor.

Bölgedeki seyyar aşevlerinden günlük 15 bin kişiye sıcak yemek dağıtan derneğin, Erzurum'da bulunan külliyesindeki fırınında da günlük 10 bin ekmek üretiliyor.

Üç aşevinde 100 bin kişilik sıcak yemek ve çorba, 50 bin ekmek ve poğaça, 10 ton su ve meyve suyu, 30 ton bakliyat ile battaniye, mont ayakkabı, bot, bere, eldiven ve çamaşır gibi muhtelif malzemeler, 5 bin bebek bezi, 4 bin bebek maması ile 5 bin temizlik malzemesinin dağıtımını gerçekleştiren dernek, "Yüreğiniz hep sıcak kalsın" sloganıyla bölgede ayrıca soba, çay, demlik, elektrikli su ısıtıcısı, şeker, çay bardağı ve kaşık dağıtmaya hazırlanıyor.

Hak İnsani Yardım Derneği 250 arama kurtarma görevlisi ve 1000'den fazla acil yardım gönüllüsüyle bölgede

Hak İnsani Yardım Derneği, deprem bölgesinde 250 arama kurtarma görevlisi ve 1000'den fazla acil yardım gönüllüsüyle çalışmalarına devam ediyor.

Ulaşılması zor bölgelere arazi araçlarıyla intikal eden dernek, AFAD başta olmak üzere birçok STK ile koordineli biçimde arama kurtarma çalışmalarında bulundu.

Köpekli arama timiyle arama kurtarma çalışmalarına katılan dernek, yardım malzemesiyle doldurulan 75 tır ve 112 araç, 60 mobil tuvalet, 10 lojistik merkezi ve 3 aşevi aracılığıyla her gün 20 bin kişiye sıcak yemek sunuyor.

Yardım çalışmalarını yerinde koordine eden Hak İnsani Yardım Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gür, vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için seferberlik ilan ettiklerini ve tüm kaynaklarıyla afet bölgesinde olduklarını söyledi.

Hak Arama Kurtarma Koordinatörü Ramazan Yolcu da 25 bin battaniye, 300 barınma çadırı, 1200 ısıtıcı, 200 ton kömür ve odun, 20 bin kuru gıda ve kumanya, 95 bin ekmek, 320 bin su, 22 bin kıyafetle vatandaşların yardımına koştuklarını aktardı.

Ankara'da eğitim gören uluslararası öğrencilerin maddi manevi ihtiyaçları için Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) bünyesinde hizmet veren Asma Köprü Uluslararası Öğrenci Derneği, Hatay'ın Antakya ilçesinde yaraların sarılması için çalışmalarını sürdürüyor.

AFAD koordinasyonunda su, ekmek, çadır, hijyen malzemeleri, kuru gıda, kıyafet, battaniye, bebek ve çocuk ürünleri, konserve gibi malzemeleri depremzedelere ulaştıran dernek, bölgeye 23 tır yardım malzemesi gönderdi.

İnsan İzi Uluslararası İnsani Yardım Derneği 1 sabit, 3 mobil aşevi kurdu

İnsan İzi Uluslararası İnsani Yardım Derneği, temel ihtiyaç malzemeleri, kuru gıda gönderimleri, farklı noktalara kurulan aşevleri ve mobil mutfaklarla depremzedelere yardım ediyor.

Dernek başta Adıyaman olmak üzere depremden etkilenen diğer illerde 1 sabit, 3 mobil aşevi kurdu.

Öte yandan, bölgeye 10 tır yardım malzemesi gönderen dernek, kan bağışı, ilk yardıma yönelik faaliyetleri ve deprem bölgelerinde oluşturduğu 50 kişilik psikodestek ekipleriyle çalışmalarına devam ediyor.

Semt Mektebi Derneği insani yardım çalışmalarını sürdürüyor

Ekipleriyle arama kurtarma çalışmalarına da destek veren dernek, 1000 battaniye ve 200 gıda kolisi yardım malzemesini depremden etkilenen bölgelere ulaştırdı.

İmam Ebu Hanife ve İmam Matüridi Araştırma Vakfından giysi ve gıda yardımı

Mili İrade Platformu üyesi İmam Ebu Hanife ve İmam Matüridi Araştırma Vakfı ise depremzedelere 88 koli giysi ve ayakkabı, 573 koli su, 2 bin 796 koli çocuk bezi, 336 koli hijyen seti ve gıda yardımında bulundu.

Umut Ol İnsani Yardım Vakfı günlük 2 bin 500 kişiye yemek dağıtımı yapıyor

Umut Ol İnsani Yardım Vakfı, afetle mücadele kapsamında 2'si uzman 25 kişilik gönüllü ekibiyle bölgede çalışıyor.

Beton kırıcı, delici, kesici, kamera, projektör, gözetleyici, ısı veya ses algılayıcı teknik cihazlar ile arama kurtarma çalışmalarına destek olan dernek, bölgeye çadır, ısıtıcı soba, yatak, giyim, ayakkabı kolisi, powerbank, gıda ve su kolisi, bebek maması, ilaç ve konserve gibi malzemeleri gönderdi.

Öte yandan, günlük 2 bin 500 kişiye yemek dağıtımı yapan dernek, 51 binden fazla yardım malzemesini de depremden etkilenen bölgelere ulaştırdı.

Ümmet Vakfından deprem bölgesinde gıda yardımı

Kudüs ve Mescid-i Aksa için uluslararası yardım ve destekleme çalışmalarıyla bilinen Ümmet Vakfı, bölgede 13 bin hazır gıda ve 1512 temel gıda malzemesi dağıttı.

AFAD ve Kızılay'a deprem bölgesinde kullanılmak üzere 600 bin liradan fazla nakdi bağışta bulunan vakıf, çalışmalarına devam ediyor.

Darul Eytam Vakfı günlük 1000 kişiye sıcak yemek dağıtımı yapıyor

Darul Eytam Vakfı, muhtelif gıda malzemesi, giysi, seyyar mutfak, mum, jeneratör ve yakacak gibi acil insani yardım malzemelerinden oluşan 50 tırı depremden etkilenen bölgelere ulaştırdı.

Bölgede iki aşevini faaliyete geçiren vakıf, günlük 1000 kişiye sıcak yemek dağıtımı yapıyor.

İstanbul'daki Doğu Türkistanlı STK'lerden depremzedelere insani yardım

İstanbul merkezli Uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliği, Kahramanmaraş'a ilk etapta erzak, battaniye, ekmek ve hazır gıda gönderdi.

Yapılan çağrıyla yaklaşık 200 Doğu Türkistanlı gönüllüyü Kahramanmaraş'a sevk eden birlik, depremzedelere ve İHH İnsani Yardım Vakfının arama kurtarma ekiplerine destek oldu, afetzedelere 8 bin kişilik yemek dağıttı.

Doğu Türkistanlı 65 kişiden oluşan diğer gönüllü ekip ise Hatay'a 2 bin Uygur ekmeği ile battaniye, kışlık elbise ve jeneratörler götürdü.

Türkiye Beyazay Derneği 96 tır yardım gönderdi

Türkiye Beyazay Derneği de 87 yurt içi ve 7 yurt dışı şubesiyle deprem bölgesi için yardım kampanyası yürütüyor.

Dernek bünyesinde toplanan yardımlarla deprem bölgesine 96 tır yardım gönderen Türkiye Beyazay Derneği, 5 bin kişilik deprem çadırının da bölgeye ulaşmasını sağladı.

Dernek, topladığı 150 bin liralık nakdi bağışın depremden etkilenen özel gereksinimli vatandaşların ekipmanlarında kullanılmasını sağlayacak.

Felaketin ardından acil durum ve yardım komitesi oluşturup tüm şubelerini sürece dahil ettiklerini kaydeden Genel Başkan Lokman Ayva, "Yurt içi ve dışında toplam 95 bölgede teşkilatımız var. Deprem bölgesinden haber alıp diğer bölgelerden yardımları sevk ve idare ettik. Kamu kuruluşlarıyla iletişime geçip sisteme katkı yapmaya çalıştık. Engelliler ve en az imkana sahip insanlarla ilgili çalıştığımızdan deprem şartlarına adapte olabildik. Şu anda hem deprem öncesi hem de deprem sonrası organını veya organ fonksiyonunu kaybeden insanımıza hızlı, etkili ve faydalı katkılar yapabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Girişimci İşadamları Vakfı (GİV) 150 konteyner evin bulunacağı yerleşim kuruyor

Girişimci İşadamları Vakfı (GİV), meydana gelen depremlerin ardından afet bölgesinde yaraları sarmak için Beyoğlu ile Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediyesi koordinasyonunda başlangıçta 150 konteyner evin bulunacağı yerleşim kuruyor.

Konteyner kentte depremzedelerin kalması için gerekli yatak, battaniye, ısınma, elektrik, sıcak su, banyo ve tuvalet imkanları da vakıf tarafından sağlanacak. Vakıf, ilk andan itibaren bölgeye ulaştırdığı nakdi ve ayni desteklerini devam ettirecek.

Vakıf Başkanı Mehmet Koç, "Üyelerimiz ve şubelerimizin de katkılarıyla, belediyelerimizin koordinasyonunda 150 adet konteyner evin yapımına başlıyoruz. Bu sayıyı inşallah önümüzdeki günlerde daha da artıracağız. 'Çorbada benim de tuzum olsun' diyenler, bağış kampanyamıza katılarak projemize destek verebilirler." ifadelerini kullandı.

Moğolistan'dan "Otağ" tarzı çadır desteği

Vizyoner Kadınlar Derneği (VİKADER), Moğolistanlı "One Team" isimli organizasyonla işbirliği yaparak, ilk etapta 100 ailenin barınma ihtiyacının karşılanması için harekete geçti.

Dernek, "otağ" tarzında tasarlanan, her birinde 10-12 kişinin barınabileceği çadırları AFAD aracılığı ile deprem bölgesine gönderiyor.

VİKA-DER Yönetim Kurulu Başkanı Gülçin Mete, ilk etapta 100 aile için hazırlanacak "otağ" tarzı çadırların yapımına başlandığını, gelen ilk çadırların AFAD'a teslim edildiğini ifade ederek, gelecek çadırlarla beraber asgari 1000 kişinin barınma ihtiyacının giderileceğini kaydetti.

Kimsesiz ve yetim çocuklara yönelik çalışmalar yapan Mutlu Yuva Derneği, deprem bölgesi için ilk günden itibaren harekete geçti. Çok sayıda battaniye, kazak, mont, pijama, iç çamaşırı ve kefeni tırlarla bölgeye gönderen dernek, depremzedeler için çadır ve oyuncak kampanyası da başlattı. (AA)