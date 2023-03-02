"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde, çok sayıda vakıf ve derneğin de aralarında bulunduğu sivil toplum kuruluşları afetzedelere destek için çalışıyor.

Çok sayıda kuruluş, depremlerden etkilenen Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Osmaniye, Adana, Gaziantep, Diyarbakır, Malatya, Şanlıurfa ve Kilis'e yardım ulaştırdı.

Yardım kuruluşları, 10 ilde hem yıkıntılarda arama kurtarma çalışmalarına destek oluyor hem de farklı noktalara kurulan aşevleri, mobil mutfaklar, ikram araçları ve mobil fırınlarla depremzedelere hizmet veriyor.

Türk Kızılay 18 bin personeliyle yaraları sarmaya çalışıyor

Depremin hemen ardından kan bağışı çağrısı yapan Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilde farklı noktalara aşevi, mobil mutfak ve ikram araçları yerleştiren kurumun depremzedelere yönelik beslenme desteği sürüyor.

Kızılay, 4 bini profesyonel, 14 bini gönüllü olmak üzere 18 bin personeliyle deprem bölgesinde çalışıyor.

Ağırlıklı olarak depremzedelerin beslenme hizmetlerinin karşılanmasına yönelik faaliyetlerde bulunan Kızılay, arama kurtarma ekipleri ile diğer çalışan ve gönüllülere de beslenme desteği sağlıyor.

Kızılayın koordine ettiği Afet Beslenme Grubu'nda yer alan kurum, kuruluş ve derneklerin kapasiteleriyle birlikte bölgede saat 12.00 itibarıyla 5 aşevi, 199 mobil mutfak, 86 ikram aracı, 5 mobil fırın ve 21 sahra mutfağı hizmet veriyor.

Afet Beslenme Grubu şu ana kadar yaklaşık 5,6 milyon kap sıcak yemek, 1,2 milyon kap çorba, 6 milyon litre su, 6,1 milyon ekmek ve 3,5 milyon ikramlık malzemeyle beslenme hizmeti verdi.

İHH 3 bin 359 kişilik ekibiyle deprem bölgesinde

Toplam 3 bin 359 kişilik ekibiyle deprem bölgesinde bulunan İHH'nin arama kurtarma ekipleri, depremin ilk gününden bu yana yüzlerce kişiyi enkazdan kurtardı.

İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, İHH Yönetim Kurulu üyeleri ve 184 koordinasyon görevlisi de vakfın illerdeki çalışmalarını koordine etmek üzere bölgede bulunuyor.(AA)