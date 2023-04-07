Market raflarına Erdoğan ve Bahçeli’nin fotoğraflarını basarak pahalılığı anlatan Mahir Akkoyun gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen Akkoyun adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MERAL AKŞENER'DEN TEPKİ

Yaşanan gelişmeye tepki gösteren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Tehditlerin korkutamadığı gençlerimizi özgürlüklerine darbe vurarak sindiremeyeceksiniz. Zulmünüz de baskınız da yakında son bulacak. Biz gerçekleri söyleyen gençlerimizle tarih yazacağız! Sadece 37 gün kaldı" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin fotoğraflarının da olduğu çıkartmalar hazırlayan bir grubun raflara yapıştırdıkları çıkartmalar gündem olmuştu. Etiketleri basarak sosyal medyada paylaşan Mahir Akkoyun İzmir’de gözaltına alındığını duyurmasının ardından adliyeye sevk edildi. Akkoyun, adliyeye sevk edilmesi sonrası adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Akkoyun’a “Cumhurbaşkanı’na hakaret” ve Seçim Kanunu’nda yer alan “Reklam ve ilan yasağı” suçlamaları yöneltildi. Akkoyun’a yöneltilen Seçim Kanunu’ndaki suçlama maddesinin mülkü amirlerin sorumluluğundaki bir konu olduğu öğrenildi. Ayrıca Akkoyun’un bazı sosyal medya paylaşımları da soruşturma dosyasına konuldu.