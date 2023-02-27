Türkiye’de blockchain teknolojisinin gelişimine yaptığı katkı ile adından sıkça bahsettiren The Steve Group, grup bünyesinde yer alan Steve TV’nin youtube kanalında gerçekleşen dijital sohbette, Derya Türker ve İsmail Hakkı Polat yaşanan afette kripto para olarak yardım toplanması konusunu değerlendirdi. İsmail Hakkı Polat, bu destek fonksiyonunun ilk kez geçen yıl Ukrayna’daki savaşta görüldüğünü ve devletin açılan hesapta 2 milyon dolar topladığını hatırlatarak, ülkemizde yaşanan depremin ilk saatleri itibariyle kriptoyla para transferinin sisteme nasıl dahil edilebileceğinin konuşulduğuna işaret etti. Güven konusunun öneminin altını çizen Polat, MASAK’ın verdiği olumlu görüşle konunun aşılmasının ve yardımların şeffaf bir şekilde toplanarak gerekli yerlere aktarılmasının önemli olduğunu vurguladı.

The Steve Group CEO Derya Türker: “Afet sırasında dijital cüzdan açılması sektör adına çok değerli bir adım oldu.”

The Steve Group CEO’su Derya Türker sohbette afet döneminde Türkiye’de cüzdan açılmasının değerli bir adım olduğuna dikkat çekti. Regülasyonun olmaması nedeniyle sistemin kötüye kullanılması endişesinin hala taşındığının değerlendirildiği sohbette, bu durumun zamanla bilgi sahibi olunarak aşılacağına işaret edildi. Bu deneyimin Türkiye’de dijital finansın gelişimi açısından bir mihenk taşı olduğu vurgulanarak, yurt dışında dijital paranın kullanıldığı sistemler örneklendirildi. Derya Türker’in bu sistemin alt yapısının kurulması için hızlı hareket edilmesi gerektiğine dikkat çekmesi üzerine İsmail Hakkı Polat, yaşananlardan ders çıkarılması gerektiğini ve blok zincir olması durumunda işleyişin manipüle edilemeyecek şekilde şeffaflaştırılabileceğini ifade etti. Türker ve Polat, sohbetin sonunda bu sürecin hızlı bir şekilde organize edilmesi gerektiğini ifade ettiler.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi

