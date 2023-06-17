Stellantis Ucuz Elektrikli Araç Pazarına Adım Atıyor: 2024'te Elektrikli Citroen C3 Geliyor! Çin'in uygun fiyatlı elektrikli otomobil pazarında giderek güçlenmesinin ardından otomobil devi Stellantis, aynı pazara giriş yapma kararı aldı. Bu çerçevede, Citroen önümüzdeki yıl C3'ün elektrikli versiyonunu piyasaya sürecek.

Elektrikli Otomobil Pazarına Stellantis'ten Yeni Oyuncu: e-C3

Citroen, Fiat, Opel, Peugeot, Jeep gibi 14 popüler markayı bünyesinde bulunduran Stellantis, önümüzdeki yıl uygun fiyatlı elektrikli otomobil pazarına gireceğini duyurdu. Şirketin bu kategorideki yeni oyuncusu Citroen'den gelecek: e-C3. Gelecek yıl piyasaya sürülmesi beklenen otomobil, C3 modelinin elektrikli versiyonu olacak ve ismi e-C3 olarak adlandırılacak.

e-C3, 27 Bin Euro Fiyatla Pazarda Olacak

Stellantis, yeni elektrikli şehir otomobiliyle birlikte kızışan uygun fiyatlı elektrikli araç pazarında öne çıkmayı hedefliyor. e-C3’ün, Dacia Spring ve Renault 5 EV dahil, bazı Çin’den ithal edilen düşük fiyatlı otomobillerle rekabet etmesi bekleniyor.

Elektrikli C3 hakkındaki detaylar şu an için oldukça az ancak Bloomberg’ün aktardığına göre araç, 27 bin euro (vergisiz 646 bin TL) civarında bir fiyat etiketine sahip olacak. Araç hakkında bilinen bir diğer detay ise 300 kilometreden fazla menzile sahip olacağı.

"Elektrikli Mobiliteyi Herkes İçin Erişilebilir Kılmak"

Citroen’in yeni CEO’su Thierry Koskas, konuya ilişkin verdiği demeçte “Citroen’in uygun fiyatlı otomobiller yapma geçmişi var ve şu anki rolü, elektrikli mobiliteyi herkes için erişilebilir kılmak. Bugün bu arabanın muadili yok” ifadelerini kullandı.

Çin'in uygun fiyatlı elektrikli araçlarla Avrupa'da etkisini artırması, Avrupalı otomobil devlerinin bu pazarda harekete geçmesine yol açtı. Çin'in elektrikli araç ithalatı, bu yılın ilk çeyreğinde otomobil endüstrisinin merkezi olarak bilinen Almanya'da üç kattan fazla arttı ve Çin, en çok otomobil satan ülke unvanını da elde etti