VAC ban, Valve tarafından belirlenen oyunlarda hile kullandığını tespit edilen oyunculara uygulanır. VAC sistemi, oyunu oynarken oyun dosyalarında yapılan değişiklikleri, hile programlarının çalışmasını veya diğer hile yöntemlerini algılayarak hilecileri tespit eder. Hile kullandığı belirlenen oyunculara VAC ban verilir ve bu oyuncular artık oyunu oynayamazlar.

VAC ban, oyuncunun Steam hesabında bir işaret olarak görünür ve diğer oyuncular tarafından da fark edilebilir. Ayrıca, VAC ban yiyen oyuncular genellikle oyun toplulukları tarafından da hoş karşılanmazlar ve güven faktörleri düşer. Steam, VAC ban yiyen oyuncuları diğer kullanıcılardan ayırır ve onlara daha sınırlı erişim imkanı sağlar.

VAC ban kalkar mı sorusu ise hile yapan oyuncuların sıklıkla sorduğu bir sorudur. Eğer bir oyuncu hile kullanmadığını düşünüyorsa ve VAC ban aldığını haksız buluyorsa, itiraz etme hakkı vardır. Ancak Valve, VAC banların kaldırılmayacağını ve itirazların işe yaramayacağını belirtmektedir. Yani eğer gerçekten hile yapmamışsanız ve haksız bir şekilde VAC ban aldıysanız bile banın otomatik olarak kalkması için bir süre beklemeniz gerekebilir.

Ancak VAC ban kaldırma işlemi genellikle mümkün değildir ve Steam, VAC banların geri alınması konusunda katı bir tutum sergiler. Hesabınızın çalınması veya başka birinin hesabınızı kullanarak hile yapması bile VAC banın kaldırılmasını sağlamaz. Dolayısıyla, VAC ban aldıysanız, genellikle bu cezayı kabullenmek ve yeni bir hesap oluşturarak temiz bir şekilde oynamaya devam etmek en iyi seçenektir.

Sonuç olarak, VAC ban, Steam'in hilecilerle mücadele etmek ve adil bir oyun deneyimi sağlamak amacıyla kullandığı bir güvenlik mekanizmasıdır. VAC ban, kalıcı bir ceza olduğu için genellikle kaldırılamaz ve oyuncuların hesaplarına olumsuz etki yapar. Hile kullanmak yerine adil bir şekilde oyun oynamak her zaman daha iyi bir seçenektir