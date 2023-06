Geçtiğimiz haftanın en çok satan oyunu, bir kez daha FPS türündeki oyunu Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) oldu. Valve tarafından 2012 yılında piyasaya sürülen ve o zamandan beri popülerliğini koruyan oyun, bu hafta da liderliğini korudu.

CS:GO'nun hemen ardından Electronic Arts tarafından geliştirilen FIFA 23 geldi. Spor türündeki bu oyun, geçtiğimiz yılın sonlarına doğru çıktı ve son birkaç aydır CS:GO'yu geçemese de listelerde sürekli ikinci sırada yer alıyor.

Listenin diğer sıralarında ise The Outlast Trials, Ready or Not ve Destiny 2 gibi oyunlar yer alıyor. Bu oyunlar da belirli bir oyuncu kitlesi tarafından tercih ediliyor ve satışlarının yüksek olması, oyuncuların bu oyunlara olan ilgisini gösteriyor.

Ayrıca listede farklı türlerden oyunların yer alması, oyuncuların çeşitli deneyimlere açık olduğunu ve farklı türlerdeki oyunlara ilgi duyduklarını gösteriyor. Her ne kadar FPS ve spor oyunları listeyi domine etse de, diğer türlerden oyunların da listeye girmesi sevindirici.

Sonuç olarak, bu liste, Türkiye'deki Steam kullanıcılarının oyun tercihlerini ve hangi oyunların popüler olduğunu bizlere gösteriyor. Gelecek hafta bu listenin nasıl şekilleneceğini merakla bekliyoruz.

23 Mayıs - 30 Mayıs Tarihleri Arasında Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar