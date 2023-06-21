Steam Türkiye'nin En Çok Satan Oyunları Belli Oldu Oyun dünyasının dev platformu Steam, Türkiye'deki kullanıcılarının en çok satın aldığı oyunları açıkladı. 13-20 Haziran tarihleri arasında gerçekleşen satışlarda hangi oyunların öne çıktığını merak ediyor musunuz? Birbirinden farklı türlerdeki oyunlar, indirimli fiyatları ve yeni çıkan sürpriz isimlerle dolu bu liste, oyuncuların son dönemde hangi oyunlara yoğunlaştığını gösteriyor.

Steam Türkiye'nin En Çok Satan Oyunları Belli Oldu: GTA 5 Hala Listede!

Dünyanın en büyük dijital oyun platformlarından biri olan Steam, Türkiye'deki kullanıcılarının en çok satın aldığı oyunları açıkladı. 13-20 Haziran tarihleri arasında en çok satın alınan oyunlarına yer veren listede sürpriz isimler bulunuyor.

Steam Türkiye En Çok Satan Oyunlar Listesi: İndirimler ve Yeni Yayınlar İlgi Odağı

Steam'in paylaştığı listeye göre, Türkiye'deki oyuncular özellikle indirimli oyunları tercih ediyor. Ancak indirimlerin yanı sıra yeni duyurulan Starfield gibi oyunlar da listeye girmeyi başardı.

Türkiye'deki Oyuncular Hangi Oyunları Tercih Ediyor?

13-20 Haziran tarihleri arasında en çok satın alınan oyunlar listesinde çeşitli türlerden oyunlar var. Ücretsiz oyunlar yeni kullanıcılar tarafından kütüphaneye eklendiklerinde 'satın alındı' olarak istatistiklere işleniyor. İşte bu haftanın listesi:

Counter-Strike: Global Offensive (Ücretsiz)

Forza Horizon 5 (599,00 TL)

Call of Duty: Modern Warfare 2 (1.099 TL)

Marvel’s Spider-Man Remastered (499,00 TL)

Starfield (899,00 TL)

BattleBit Remastered (180,00 TL)

Cyberpunk 2077 (799,00 TL)

Call of Duty: Modern Warfare 2- Yasa Dışı Örgüt (4. Sezon) (474,00 TL)

Call of Duty: Black Ops 3 (209,00 TL)

GTA 5 (735,00 TL)

GTA 5 Neden Hala Popüler?

Listedeki en dikkat çekici detaylardan biri, yıllar önce çıkmış olmasına rağmen GTA 5'in hala en çok satan oyunlar arasında yer alması. Oyuncuların bu denli ilgisini çeken GTA 5, sürekli güncellenen içerikleri ve geniş oyun dünyası sayesinde popülaritesini koruyor