Oyun alışverişleri konusunda lider konumda olan Oyunfor da sizler için Nisan ayı içerisinde büyük bir indirimle satın alabileceğiniz en iyi oyunları bir araya getirdi.

Red Dead Redemption 2

Daha iyisi çıkmadan, Red Dead Redemption 2 vahşi batı temalı oyunların lideri olmayı sürdürecektir ve eğer bu oyunu henüz oynamadıysanız bilmelisiniz ki çok şey kaçırıyorsunuz. Steam’de 28 Nisan’a kadar 379 TL’den satışta olacak olan oyunun orijinal fiyatı üç katından fazla; bu yüzden eğer bir süredir Red Dead Redemption 2’yi kütüphanenize eklemeyi düşünüyor idiyseniz, şimdi tam vakti!

Call of Duty: Modern Warfare II

Aksiyon FPS oyunlarının en çok bilinen isimlerinden biri olan Call of Duty, geçtiğimiz aylarda yeni oyunu olan Modern Warfare II ile tekrar oyuncularla buluşmuştu. Görsel olarak büyük övgüler alan oyunun çok kişili modlarının ve hikaye kısmının da yeterince iyi olmasıyla oyun, birçok oyuncunun kütüphanesindeki yerini aldı. 714 TL’ye düşen fiyatıyla, CoD: MW II’yi 25 Nisan’a kadar indirimli alabilirsiniz.

The Witcher III: Wild Hunt

Yeni bir Witcher oyunu henüz ufukta gözükmedi ve bu da The Witcher III’ün halen en iyi fantastik oyunlar arasında yer almasını sağlıyor. 2015 yılında çıkmasına rağmen halen eskimeyen oyun, hem hikayesiyle, hem de görselliğiyle son derece tatmin edici bir yapıya sahip. Bir nedenden ötürü bu oyuna bir türlü adım atamadıysanız, oyunun Steam’deki, 23 Nisana kadar sürecek olan 75 TL’lik fiyatı sizi ikna edecektir diye düşünüyoruz.

Cyberpunk 2077

The Witcher III’ün yapımcılarının yeni oyunu Cyberpunk 2077 ilk çıktığında övgüden çok büyük eleştirilerle karşılaşmıştı ama daha sonra art arda gelen yamalarla oyun gayet oynanabilir ve keyif alınabilir bir forma büründü. Çıkış fiyatının üzerine gelen zamlarla ilk fiyatı kaçıranların indirim beklediği oyun, şu anda Steam’de 250 TL’lik fiyatı ile gayet uygun bir hale gelmiş durumda. Bilgisayarınıza güveniyor ve geleceğin distopik dünyaları hoşunuza gidiyorsa, Cyberpunk 2077’de büyük bir macera sizi bekliyor… İndirimin son günü 23 Nisan, hatırlatalım.

No Man’s Sky

Aynı Cyberpunk 2077 gibi ilk çıktığında çok yetersiz bir oynanışa ve içeriğe sahip olan No Man’s Sky, yıllar içerisinde o kadar fazla yama ile güncellendi, o kadar büyük bir içeriğe sahip oldu ki sonsuz bir uzay macerası yaşamak isteyenler için bu oyundan iyisini bulmak zor hale geldi. 19 Nisan’a kadar 250 TL’den satılacak olan oyunu, özellikle zamanınız varsa kesinlikle kaçırmamalısınız; gezegen gezegen dolaşabileceğiniz daha iyi bir oyun yok.

Control Ultimate Edition

Beklenmedik bir şekilde fazlasıyla iyi çıkan bu aksiyon oyunu, telekinetik güçler kullanmamıza ve çeşit çeşit engeli hem düşünerek, hem de aksiyonu sonuna kadar yaşayarak aşmamızı istiyor ve biz de bunu zevkle yapıyoruz. 3 yıl önce çıkmasına rağmen hiçbir şekilde eskimeyen Control, Steam’de muhteşem bir indirimle 22 Nisan’a kadar 52 TL’den satışta, kesinlikle kaçırmamalısınız.

The Quarry

Dark Pictures serisini andıran oynanışı ve yapısıyla dikkat çeken The Quarry, son dönemin en iyi tek kişilik korku oyunlarından. Bir yaz kampının son gününde başları tahminlerinin çok ötesinde bir şekilde belaya giren dokuz öğrencinin hayatta kalma mücadelesini konu alan oyun hem korkutucu, hem de keyifli bir yapım. Eğer bu tür oyunlarından hoşlanıyorsanız The Quarry’yi Steam üzerinden 20 Nisan’a kadar 214 TL’ye satın alabilirsiniz.

Frostpunk

Yine sağlam bir oyun, yine mükemmel bir indirim. Dünyadaki son ayakta kalan şehrin yöneticisi olarak hem şehirdeki insanlarla, hem de alt yapıyla uğraşmanız isteniyor ama bu, tahmin ettiğinizden çok daha fazla keyif veriyor. Steam’de 29 Nisan’a kadar 56 TL’den satışta olacak olan Frostpunk, daha önce oynamadıysanız mutlaka denemeniz gereken bir yapım.

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